聽新聞
0:00 / 0:00

憂AI診斷取代！病理科一度招不滿 但判讀仍須醫師

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

人工智慧（ＡＩ）浪潮崛起，科技巨頭陸續發表ＡＩ診斷工具，讓不少年輕醫師擔憂影像醫學、病理科等判讀專業會被ＡＩ取代，使病理科一度乏人問津，醫師不願投入相關專科訓練。台灣病理學會理事長鄭永銘說，衛福部核定病理科住院醫師每年訓練廿三名，前幾年幾乎招不滿，直到二○二三年開始才回穩滿招。

鄭永銘表示，病理科受到ＡＩ崛起的影響，申請接受病理專科訓練的醫師減少，曾有一年預計招收廿三位名額，僅收到十五至十六人。萬芳醫院病理部主任陳威宇說，先前衛福部因病理專科訓練醫師招不滿，一度要減少病理科醫師的員額，所幸後續暫緩討論，維持在廿三人。

鄭永銘說，招不到病理科醫師的窘境直到二○二三年改善，後續回歸年年滿招，主因是ＡＩ診斷出現發展瓶頸，ＡＩ診斷工具即使成功研發，最終仍須由病理科醫師把關，且病理科醫師的專業不只在判讀，也會負責採檢，加上病理學是醫學院的基礎學科，除了於醫院任職，也能選擇擔任教職工作。

不過，各醫院仍積極發展「數位診斷」，宛如軍備競賽，萬芳醫院病理部裝設二台病理檢測設備，費用逾千萬元。陳威宇表示，萬芳醫院已是最晚跟進數位設備的醫院之一，數位診斷除了要購買硬體設備，軟體購置也需大筆費用，但健保卻未訂出相關給付規定，短時間內病理科醫師的角色難被取代。

鄭永銘對於病理科醫師的前景表示「樂觀」，病理科的工作時間相較其他科別自由，且不必與病患、家屬打交道，工作對象多是專業人士，對於想做基礎研究，志願不在直接看診、動手術的醫師，仍具有吸引力，目前病理科僅是「暫時」缺人，不會像兒科是受到少子化等大環境影響，近年新招募的病理科醫師，只要完成訓練後，人力狀況就會好轉。

AI 醫師 衛福部 少子化 人工智慧 萬芳醫院

延伸閱讀

年過50歲就五十肩？右手舉不起來竟是良性脂肪瘤壓迫神經

影／國三汐止5車連環撞釀7傷！遊覽車車頭爛毀 汽車被撞翻橫躺車道

林口長庚醫院出席美國台灣形象展 展現醫療實力

韓繪師Biya平安出院！術後無發現新癌細胞、狀況樂觀

相關新聞

院長講堂／竹南慈祐醫院院長黃信鐘 站第一線為病患保命

苗栗縣竹南鎮慈祐醫院院長黃信鐘在行醫路上，秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，始終站在第一線救人，並全面性診斷病患傷...

幼童當心肺炎鏈球菌突破性感染 醫籲補強疫苗

開學季將至，幼兒感染呼吸道疾病風險升高。林口長庚醫院副院長邱政洵提醒，家長須留意肺炎鏈球菌風險，尤其「血清型三」肺炎鏈球...

憂AI診斷取代！病理科一度招不滿 但判讀仍須醫師

隨人工智慧（ＡＩ）浪潮崛起，科技巨頭陸續發表ＡＩ診斷工具，讓不少年輕醫師擔憂影像醫學、病理科等判讀專業會被ＡＩ取代，使病...

醫學中心病理醫師荒 林口長庚開月薪65萬元搶人

「月薪六十五萬徵病理科醫師」林口長庚醫院貼出的徵才訊息，即引發討論，原以為是惡作劇，院方低調證實此事為真，盼能藉此招募到...

非聽不可／預防癌症的飲食原則

主講：國泰醫院營養師田宛容

健康你我他／生活簡約上樂齡課 結交朋友豐富生命

聯合報健康版六種動物檢測退休力的活動開跑，我審慎地評估這一年的退休準備。今年分數進步為63分，成為「王者獅子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。