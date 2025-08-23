憂AI診斷取代！病理科一度招不滿 但判讀仍須醫師

隨人工智慧（ＡＩ）浪潮崛起，科技巨頭陸續發表ＡＩ診斷工具，讓不少年輕醫師擔憂影像醫學、病理科等判讀專業會被ＡＩ取代，使病理科一度乏人問津，醫師不願投入相關專科訓練。台灣病理學會理事長鄭永銘說，衛福部核定病理科住院醫師每年訓練廿三名，前幾年幾乎招不滿，直到二○二三年開始才回穩滿招。

鄭永銘表示，病理科受到ＡＩ崛起的影響，申請接受病理專科訓練的醫師減少，曾有一年預計招收廿三位名額，僅收到十五至十六人。萬芳醫院病理部主任陳威宇說，先前衛福部因病理專科訓練醫師招不滿，一度要減少病理科醫師的員額，所幸後續暫緩討論，維持在廿三人。

鄭永銘說，招不到病理科醫師的窘境直到二○二三年改善，後續回歸年年滿招，主因是ＡＩ診斷出現發展瓶頸，ＡＩ診斷工具即使成功研發，最終仍須由病理科醫師把關，且病理科醫師的專業不只在判讀，也會負責採檢，加上病理學是醫學院的基礎學科，除了於醫院任職，也能選擇擔任教職工作。

不過，各醫院仍積極發展「數位診斷」，宛如軍備競賽，萬芳醫院病理部裝設二台病理檢測設備，費用逾千萬元。陳威宇表示，萬芳醫院已是最晚跟進數位設備的醫院之一，數位診斷除了要購買硬體設備，軟體購置也需大筆費用，但健保卻未訂出相關給付規定，短時間內病理科醫師的角色難被取代。

鄭永銘對於病理科醫師的前景表示「樂觀」，病理科的工作時間相較其他科別自由，且不必與病患、家屬打交道，工作對象多是專業人士，對於想做基礎研究，志願不在直接看診、動手術的醫師，仍具有吸引力，目前病理科僅是「暫時」缺人，不會像兒科是受到少子化等大環境影響，近年新招募的病理科醫師，只要完成訓練後，人力狀況就會好轉。