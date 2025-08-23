醫學中心病理醫師荒 林口長庚開月薪65萬元搶人

「月薪六十五萬徵病理科醫師」林口長庚醫院貼出的徵才訊息，即引發討論，原以為是惡作劇，院方低調證實此事為真，盼能藉此招募到最佳人才，知情人士透露，長庚開出高薪的原因是，院內病理科醫師被他院以「百萬月薪」挖角，才出此價碼尋才；據悉，醫學中心病理科長期鬧人力荒，多數人才轉往能準時上下班的基層病理中心任職。

萬芳醫院病理部主任陳威宇說，各大醫學中心病理中心醫師屢傳人力空缺，除林口長庚外，雙北的醫院也出現人力空缺，新北市某醫學中心病理部主任，近期於臉書張貼高薪求才貼文，原不抱希望，後來卻把人全部補滿。

陳威宇說，醫學中心鬧病理科醫師荒，主要是年輕醫師不願待在任務過多的醫院，平時除了診斷工作，還得肩負行政、教學與研究，加上病理科的員額本來就少，當醫院交付額外任務時，統統都會落在同一批醫師身上。依醫學評鑑要求，醫學中心的病理部需廿四小時提供診斷服務，使得病理科醫師還得輪班待命。

醫學中心的患者診斷通常較複雜，以萬芳醫院的病理部為例，每天晚上六、七點仍燈火通明，夜間、假日臨時出勤雖不是常態，但每年也會發生數次，一接到電話就必須趕回醫院，協助分析手術檢體，通常收到檢體需在卅分鐘內完成診斷並回報，才能讓手術繼續。

因為工作複雜又得輪班，也讓不少醫學中心病理科醫師選擇轉往基層的病理中心，陳威宇說，病理中心多處理未設置病理部的小型醫院或基層診所的檢體，基層醫療院所的患者疾病相對單純，也讓檢驗診斷速度較快，大多可準時上下班，且病理中心薪資不亞於醫學中心，有些開到月薪卅到四十萬元，媲美醫學中心的薪資。

一位知情人士指出，近期除了林口長庚的病理科醫師遭高薪挖角以外，北市一家醫學中心的病理科醫師幾乎被挖光，整科「幾近崩壞」，而長庚願意開出月薪六十五萬的高薪，主因是病理科出報告的速度，已遠低於正常，一般兩天內需產出的報告，長庚得等二周，才讓長庚祭出高薪搶人。

對此，台灣病理學會理事長鄭永銘說，學會不樂見醫院間相互高薪挖角，而醫師選擇職位的原因，不只為了薪資待遇，許多人也是為了研究或自身理想。