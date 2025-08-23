健康你我他／生活簡約上樂齡課 結交朋友豐富生命

聯合報健康版六種動物檢測退休力的活動開跑，我審慎地評估這一年的退休準備。今年分數進步為63分，成為「王者獅子」。

在5項能力中，我的「財務能力」準備最為不足，僅40分。因個性保守，嚮往穩定的生活，所以修習社會科學專業，年輕時即以擔任文官為職志。猶記得求學暑假期間，與同學結伴認真讀書，準備高普考試，畢業後順利就職。

年輕時維持單純簡樸生活，將注意力集中在提升專業能力。當時想著有健保、公保與退休金，或可因應退休後生活所需，而未積極理財。詎料遭逢軍公教年金改革，退休金將近腰斬，生活難免捉襟見肘。好在我個性樸實，嗣後除力行簡約生活，降低物欲外，更重要是維持良好的健康習慣，延緩失智失能，期能減輕醫療與長照等財務負擔。

退休後雖然收入大幅縮水，但可運用的時間變得寬裕。終於可以開心地過起年輕時所嚮往「琴、棋、書、畫、詩、歌、花」的生活。社區及教會開設很多樂齡課程，收費低廉甚至免費。學習才藝能促進健康、豐富生命，學習過程中增加與人互動機會，還能結交朋友。

邁入樂齡，對靈性渴求更甚，期待與神緊密連結，求祂保護、看顧，並教導我妥適運用在世資源。