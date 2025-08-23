愛肝達人站／骨鬆與肉鬆，你喜歡哪一個？

太太跌倒骨折，哀痛聲不斷。

老公忍不住挖苦：「誰叫妳骨鬆，骨頭軟了多年都不看醫師，活該！」

太太立刻火力全開：「哼，你不只那裡軟了多年，兩腿也早就軟弱無力，不去看醫師，難怪我懶得理你，活該！」

夫妻鬥嘴聽來好笑，其實背後卻藏著兩個沉重的醫學議題：骨鬆與肉鬆。

骨鬆，全名是骨質疏鬆，意思是骨頭裡的鈣質一點一滴流失，骨頭外觀看似正常，其實內裡空空如也，輕輕一摔就碎。特別是更年期後的女性，因為雌激素下降，骨質流失速度加快。

要讓骨頭硬朗，不是喊口號就行：鈣要靠食物補，維他命D則是鈣的「通行證」，沒它，鈣進不了骨頭。多一點陽光浴就是最便宜的維他命D製造機。若骨鬆已嚴重，必須藥物或針劑治療，否則下一步就是骨折、臥床，接著全身機能一路下滑。

相對的，「肉鬆」不是早餐桌上的佐料，而是醫學上的肌少症。年紀一大，如果運動不足、蛋白質不夠，肌肉就會像沙灘退潮般慢慢消失。結果就是手腳無力、走路搖晃，一跌倒，剛好撞上骨鬆，兩個「鬆」合體，往往就成為急診室的常客。

想避免肉鬆，靠的就是蛋白質和運動：每天一塊手掌大小的肉、一杯牛奶、一顆蛋，再加上在家蹲個幾下，做個簡單又有效的阻力訓練。維他命D在這裡依然重要，它能讓肌肉收縮更有效率。

骨鬆與肉鬆，名字輕鬆，後果卻不輕鬆。骨鬆的人怕跌倒，肉鬆的人容易跌倒，兩個合在一起，就是醫院裡最常見的悲劇。

俗語說，顧骨也要顧肉，人才能站得直、走得穩。夫妻拌嘴歸拌嘴，最重要的還是要攜手去門診，檢查骨密度、測測肌肉量，補補鈣、補補蛋白質，順便補補感情。

真正的幸福，不是兩個人坐在輪椅上比誰的骨折比較嚴重，而是還能手牽著手，一邊拌嘴，一邊散步。

