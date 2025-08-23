院長講堂／竹南慈祐醫院院長黃信鐘 站第一線為病患保命

苗栗縣竹南鎮慈祐醫院院長黃信鐘在行醫路上，秉持著「取之於社會，用之於社會」的理念，始終站在第一線救人，並全面性診斷病患傷情，力求迅速轉介至各大醫院合適門診，減輕病人和家屬就醫煩惱，充分展現地方醫院護佑一方的角色，這也是他決定回鄉奉獻所學的心路歷程。

經歷「藥包」醫療 選擇從醫

竹南是苗栗縣人口數前三的大鎮，卻是醫療貧瘠之地。黃信鐘小時候或家人生病都是靠簡易的「藥包」解決，小病還好，大病就沒辦法醫治；他國高中成績不錯，家人建議念醫科，能治病救人，生活收入也穩定。因此，他順利考上中國醫藥學院，主修中、西醫，擁有中醫及西醫執照，退伍後在台北馬偕醫院擔任外科住院醫師，從此踏上從醫之路。

在馬偕急診外科服務5年期間，黃信鐘的家鄉很多親友生病，常會透過他安排北上到馬偕就醫，後來想想「這麼麻煩，乾脆我回來比較快」。於是決定回苗栗頭份為恭醫院服務，一年半後，因竹南的醫療仍是空窗，有位內科醫師提議他一起到竹南設點，他終於在1995年底圓夢成立慈祐醫院，將畢生所學回饋鄉里。

黃信鐘將慈祐醫院定位為地方醫院，隨著年齡慢慢增長，他也逐漸轉型退居為第一線「診斷」醫師。雖然該院醫療精密設備不足，但他透過內外科專業與經驗，能全面性且最快速的幫病患診斷，再分流轉介到其他大醫院的專科領域，解決病患臨時到大醫院就診卻無所適從的煩惱。

「早期急診內出血的刀我都開過，現在遇到急重症能開的刀，還是能第一時間做搶救」。這也是黃信鐘保持初衷，堅決站在第一線原因，「只要還能動刀，沒有退休年齡上限，即便已是醫療老兵，但依舊是『醫療尖兵』，診治當下最需要救命的傷病患，幫他們求得一線生機」。

中西醫結合 推展長期照護

由於他擁有中西醫執照，臨床上有深入研究，考量有些病情中西醫各有好處，有時中醫療法較西醫更適當，因此開設中醫部，發揮中醫的長處，例如部分婦科症狀、慢性病的調養，因應人口老化，竹南也有長期臥床的重症病患需求，因此又開設護理之家，能容納近百床位。

在第一線的急救可以救更多的人，這要歸功於在馬偕時的扎實訓練。黃信鐘說，以前曾遇上對撞大車禍，急診一次來8個重症傷患，有腦出血、內出血的，處理完後5個送長庚、2個送為恭，1個自家醫院持續治療；那時候年輕，整套的急救效率高，插胸管、插中央靜脈的，全都救起來沒人死亡。

急診醫師壓力負擔很大，他在馬偕曾遇過3次大災難，一來就是20幾個傷患，很恐怖。像海霸王餐廳大火，急診現場要立刻判斷先有命才有下一步，當時面臨大量傷患，所有人員全都叫回來，同時8台刀一起操作。

黃信鐘每年都會固定安排出國觀光，在國內也常趁到外縣市開會機會順道旅遊。圖／慈祐醫院提供

身心靈健康 退休年齡沒上限

「覺得我80歲時狀況還會很好！只要有能力與體力，就會繼續做下去」。黃信鐘指出，人生就是要做一些挑戰自己的事，也是他的行醫核心理念，只要還有被利用的價值，且在地這類型的醫師還是滿需要的。

黃信鐘每天拜佛、茹素，經常以盤腿姿勢坐在椅子上。記者吳傑沐／攝影

「只有身心靈的健康，才是真正的健康。」黃信鐘20多年來，都是靠拜佛、茹素、打太極來保養身體。平常吃天然當令蔬果，多吃堅果、海菜補充營養，每天禮佛與打太極拳，也是他紓壓方式，很快就能讓心靈沉靜下來。

外科醫師的最大困擾，就是「年齡老化」，會面臨精神、視力逐漸走下坡，只能靠延緩。黃信鐘說，他全仰賴生活品質過得好，老化的很健康，讓身體功能每天都維持在最好的狀態。

現在除了看診、急診外，黃信鐘每周都會到機構巡房一次，他將住民當成朋友，常與老人家聊天。「人本來就是這世界的一個過客，生老病死是人生的常態」，他會講他們聽得懂的語言，讓他們能勇敢地面對死亡的來臨。

黃信鐘

●專長：⼀般外科、內視鏡檢查、慢性疾病、醫學美容

●現職：竹南鎮慈祐醫院院長

●學歷：中國醫藥學院醫學系、長庚大學醫務管理研究所碩士

●經歷：台北馬偕醫院外科主治醫師

給病人的一句話：身心靈健康，才是真正的健康。