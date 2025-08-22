中藥材進口拓管道 衛福部推印度藥用植物調查

國內中藥材9成靠進口，其中85%產自中國大陸。衛福部委託高雄醫學大學辦理「印度藥用植物種植實地調查研究計畫」，訪查當地種植到製藥產業鏈，有望為中藥材進口開拓管道。

衛生福利部中醫藥司長蘇奕彰今天接受中央社記者採訪說明，國內所使用中醫藥材有9成仰賴進口，其中又有85%來自中國，越南、印尼等東南亞國家也有中藥材到台灣，但占比不高，過往從印度進口品項則以香料類為主。

蘇奕彰指出，國人對中藥材的使用不僅限於醫療健康照護，更會作為飲食調理材料，為替民眾取得安全、品質好的中藥材料，中醫藥司與中醫藥研究所積極與學術及農業機構密切合作，與各國洽談進口與契作等合作模式，希望藉由產業發展，讓國內中醫藥材供應的品質及數量都能更穩定。

高雄醫學大學天然藥物研究所教授張芳榮與藥學院助理教授胡皓竣，執行衛福部「印度藥用植物種植實地調查研究計畫」，日前率領研究團隊前往印度德里與喜馬恰爾邦，展開實地考察，走訪多家印度官方研究機構、藥廠、醫療機構與藥農，深入了解藥材從種植到製藥的整體產業鏈。

胡皓竣說明，相同植物在不同地區種植，可能造成有效化合物或常見成分的高低差異，如不同地區種出來的薰衣草所產製的精油，味道就會不一樣。不過，印度當地過去典籍、資料庫與書籍中，所記載藥材科學命名，與台灣中藥材科學命名，有60多種有相同科學命名，顯示其應有相同基原，具有優秀合作潛力。

胡皓竣表示，當地產業界與印度藥學院中首屈一指的Jamia Hamdard University都對與台合作展現高度興趣。除了願意提供樣品與技術資料外，更期待透過契作模式拓展對台出口，並有意願參與藥典協和化與品質標準制定，對未來推動藥材進口大有助益。

張芳榮指出，團隊訪問當地機構Nanda Medicinal Plants Traders，更已取得木香的瀕危物種國際貿易公約（CITES）認證，若之後能成功進口，對台灣推動取得合法藥材來源，具有指標性意義。

印度是全球藥用植物資源最豐富的國家之一，其傳統醫學系統廣泛應用逾8000種藥用與芳香植物。近年印度政府積極推動草藥產品國際化，促進與世界衛生組織（WHO）合作，建立全球標準的品管與檢驗制度，致力於將印度草藥打造為國際信賴品牌。

印度台北協會會長葉達夫表示，這次考察成功開啟雙邊對話平台，傳統醫藥的研究與印度產中藥的進口推廣，為未來雙邊合作的重點項目。此次參訪為將來進一步設立境外檢驗實驗室、推動藥典協和化與資料共享奠定基礎，有助於建立從源頭到市場的中藥材品質保障體系。