快訊

美股大幅拉回警訊齊發？策略師警告「前路不順」：已亮起8個紅燈

2025上市公司第二起！ PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

中藥材進口拓管道 衛福部推印度藥用植物調查

中央社／ 台北22日電

國內中藥材9成靠進口，其中85%產自中國大陸。衛福部委託高雄醫學大學辦理「印度藥用植物種植實地調查研究計畫」，訪查當地種植到製藥產業鏈，有望為中藥材進口開拓管道。

衛生福利部中醫藥司長蘇奕彰今天接受中央社記者採訪說明，國內所使用中醫藥材有9成仰賴進口，其中又有85%來自中國，越南、印尼等東南亞國家也有中藥材到台灣，但占比不高，過往從印度進口品項則以香料類為主。

蘇奕彰指出，國人對中藥材的使用不僅限於醫療健康照護，更會作為飲食調理材料，為替民眾取得安全、品質好的中藥材料，中醫藥司與中醫藥研究所積極與學術及農業機構密切合作，與各國洽談進口與契作等合作模式，希望藉由產業發展，讓國內中醫藥材供應的品質及數量都能更穩定。

高雄醫學大學天然藥物研究所教授張芳榮與藥學院助理教授胡皓竣，執行衛福部「印度藥用植物種植實地調查研究計畫」，日前率領研究團隊前往印度德里與喜馬恰爾邦，展開實地考察，走訪多家印度官方研究機構、藥廠、醫療機構與藥農，深入了解藥材從種植到製藥的整體產業鏈。

胡皓竣說明，相同植物在不同地區種植，可能造成有效化合物或常見成分的高低差異，如不同地區種出來的薰衣草所產製的精油，味道就會不一樣。不過，印度當地過去典籍、資料庫與書籍中，所記載藥材科學命名，與台灣中藥材科學命名，有60多種有相同科學命名，顯示其應有相同基原，具有優秀合作潛力。

胡皓竣表示，當地產業界與印度藥學院中首屈一指的Jamia Hamdard University都對與台合作展現高度興趣。除了願意提供樣品與技術資料外，更期待透過契作模式拓展對台出口，並有意願參與藥典協和化與品質標準制定，對未來推動藥材進口大有助益。

張芳榮指出，團隊訪問當地機構Nanda Medicinal Plants Traders，更已取得木香的瀕危物種國際貿易公約（CITES）認證，若之後能成功進口，對台灣推動取得合法藥材來源，具有指標性意義。

印度是全球藥用植物資源最豐富的國家之一，其傳統醫學系統廣泛應用逾8000種藥用與芳香植物。近年印度政府積極推動草藥產品國際化，促進與世界衛生組織（WHO）合作，建立全球標準的品管與檢驗制度，致力於將印度草藥打造為國際信賴品牌。

印度台北協會會長葉達夫表示，這次考察成功開啟雙邊對話平台，傳統醫藥的研究與印度產中藥的進口推廣，為未來雙邊合作的重點項目。此次參訪為將來進一步設立境外檢驗實驗室、推動藥典協和化與資料共享奠定基礎，有助於建立從源頭到市場的中藥材品質保障體系。

印度 中藥 醫藥 衛福部

延伸閱讀

最便宜方案138元！ChatGPT活躍用戶暴增 OpenAI將設印度辦事處

只是冷和平？王毅剛走、印度試射可打擊「全中國」的導彈

遭大立光告專利鏡頭侵權 陸榮耀200系列手機在印度禁止銷售

北京：印度有人想破壞中印關係 對「澄清」感意外

相關新聞

「狼醫平台」上線 醫師公會全聯會7點擔憂、籲記錄不永久留存

近日醫師涉及性侵等性平事件頻傳，在外界呼聲不斷、朝野緊盯下下，衛福部近日總算推出俗稱狼醫平台的「醫事人員性別事件資訊專區...

台大醫院器官移植病童大巨蛋看球 院長：移植就像棒球需不斷對抗

兒童器官移植風氣不如成人，每年約只有5位1至5歲以下孩童捐贈器官。台大醫院獲中信集團贊助，今天攜曾在該院完成器官移植的病...

病理高薪1／醫學中心鬧病理醫師荒 林口長庚開月薪65萬搶人才

林口長庚醫院貼出保證首年每月65萬高薪徵求病理科醫師，引發討論，院方低調表示，盼招募最佳人才，但知情人士透露，長庚開出高...

病理高薪2／憂AI診斷釀失業…病理科住院醫師一度招不滿 近2年滿血回歸

近期人工智慧（AI）浪潮崛起，科技巨頭陸續發表AI診斷工具，對醫界影響最深科別，包括判讀影像學檢查的影像醫學部，病理醫師...

保衛戰開打！守護國寶魚棲地 雪管處攜手台灣宅配通移除外來入侵植物

雪霸國家公園管理處結合台灣宅配通公司及國立嘉義大學森林及自然資源學系，在武陵遊憩區辦理「棲地保衛戰」共同移除外來入侵植物...

農業部放寬 農民災後2年內參加勞保可不受180日限制

日前丹娜絲颱風重創嘉南沿海地區，為協助農民健康保險被保險人於災後重建期間能從事勞務工作、維繫生計，農業部今修正發布「農暇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。