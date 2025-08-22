病理高薪2／憂AI診斷釀失業…病理科住院醫師一度招不滿 近2年滿血回歸

近期人工智慧（AI）浪潮崛起，科技巨頭陸續發表AI診斷工具，對醫界影響最深科別，包括判讀影像學檢查的影像醫學部，病理醫師工作內容是從病人檢體診斷疾病，年輕醫師擔憂被AI取代，一度不願投入病理科訓練，台灣病理學會理事長鄭永銘說，衛福部核定病理科住院醫師每年訓練23名，前幾年幾乎招不滿，2023年開始才回穩滿招。

鄭永銘指出，近年AI崛起，有人認為病理科與影像醫學科醫師會被AI取代，申請接受病理專科訓練醫師減少，23位名額中，只招到15、16人，但2023、2024年已回歸滿招，原因是AI診斷發展遇到瓶頸，且即使AI診斷工具成功研發，最終仍必須由病理醫師把關，何況病理醫師不只有「看片」這項功能，也會負責採檢體，且病理學是醫學院基礎學科，也有不少教職工作選項。

不過，各醫院仍積極發展「數位診斷」，宛如軍備競賽，萬芳醫院地下室的病理部，裝設2台病理檢測設備，費用逾千萬元。萬芳醫院病理部主任陳威宇說，該院已算較晚引入數位診斷設備，但健保給付病理檢驗項目雖有增加，但點數自2003年至今並未增加，除購買硬體設備，軟體也很很花錢，若健保未訂出相關給付項目，AI病理診斷恐難回本，也無法取代醫師。

鄭永銘說，因為新招募的醫師仍在訓練中，這12年病理科主治醫師人數，還在「青黃不接」階段，不過，從追求生活品質角度而言，病理科還是不錯的選擇，工作時間較其他科別自由，且不必與病患、家屬打交道，主要工作對象都是專業人士，對於想做基礎研究，志願不在直接看病人、動手術的醫師，仍有一定吸引力。

陳威宇表示，他擔任學會理事時，因專科訓練醫師招不滿，衛福部一度要減少病理醫師員額，所幸後來相關討論暫停，仍維持23名額；民國109年統計，我國執業中病理專科醫師人數為511人，今年最新統計為545人，5年內僅增加約40人，成長牛步原因，也包括不少年輕醫師至醫美診所任職，未留在病理相關領域。

鄭永銘則對病理醫師招募前景表示樂觀，他指出，基於生活品質較佳等優勢，「病理醫師不像兒科等科別，缺人情況恐會一直持續，僅是暫時缺人」，預期過幾年新招募住院醫師完成訓練，情況就會好轉。

為吸引年輕醫師留任，鄭永銘在台大醫院病理部主任任內，首創病理結合法醫訓練機制，年輕醫師進入這項訓練課程，完成5年訓練，可獲得病理、法醫雙重專科執照。他表示，病理科與法醫學科內容接近，年輕醫師不必等專科訓練結束，再到法醫研究所取得學位，且法醫職位若沒有缺額，可先擔任病理醫師，可謂「進可攻退可守」，有助維持剛畢醫學生對病理相關領域的興趣。