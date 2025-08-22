病理高薪1／醫學中心鬧病理醫師荒 林口長庚開月薪65萬搶人才

林口長庚醫院貼出保證首年每月65萬高薪徵求病理科醫師，引發討論，院方低調表示，盼招募最佳人才，但知情人士透露，長庚開出高薪背後原因，是北市某醫學中心開出高達百萬月薪，挖角該院病理科醫師。醫學中心病理科醫師鬧人才荒，主要事情多又需24小時輪班，不少人紛紛轉往工時穩定且壓力低的基層病理中心任職。

知情人士指出，近期除長庚醫院，及挖角該院醫師的台北醫學中心，還有另一家位於台北市的醫學中心，「病理科幾乎崩壞」。一般病理組織檢驗，在人手充足，病理科運作順利情況，可在2天內產出報告，長庚醫院病人等待時間已長達2周，才祭出高薪盼搶得人手，緩解診斷報告塞車情況。不過，該院採嚴格績效制，恐要績效較佳才拿得到65萬，推測一般狀況平均月薪約落在3、40萬。

萬芳醫院病理部主任陳威宇說，各大醫學中心病理中心醫師屢傳人力空缺，新北市某醫學中心病理部主任，近期才在臉書張貼高薪求人貼文，後來果真把人補滿。年輕醫師不願待在區域醫院、醫學中心，背後原因是任務太多，除平時診斷工作外，還必須擔負行政、教學甚至研究工作，還要應付二年一次的醫學中心評鑑。

醫學中心評鑑，要求醫學中心病理部必須提供24小時診斷服務，在醫學中心任職的病理醫師，必須輪班待命。陳威宇表示，醫學中心病人診斷往往較為複雜，該院病理部每天6、7點仍燈火通明，夜間、假日臨時出勤雖不是常態，但每年也會發生數次，接到電話必須趕回醫院，協助分析外科醫師手術中切下的「冷凍切片」檢體標本，並在30分鐘內完成診斷回報，讓手術能繼續進行。

陳威宇說，小型醫院或基層診所未設置病理部，會將檢體送交病理中心檢查，病人通常疾病單純，診斷也較快，加上病理中心薪水不差，雙北某家病理中心，每月薪資達30、40萬，已與醫學中心某些科別相當，且醫師不須待命，也不用打卡上班，只要每日完成當天被分派的病例案件數即可下班，動作較快的醫師，10點上班、下午不到5點就能下班，不少年輕醫師被此吸引，至病理中心任職。

台灣病理學會理事長鄭永銘指出，基於維持病理報告品質，學會並不樂見醫院間高薪挖角情況，而醫師選擇職位的原因，除追求薪資待遇外，也包括其他因素，年輕醫師轉往病理中心或生技公司任職並非壞事，有些生技公司專注分子病理、人工智慧（AI）影像軟體等發展，有些醫師基於研發熱忱，也會轉往產業界發展，不全然是講究生活品質。