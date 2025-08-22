快訊

美股大幅拉回警訊齊發？策略師警告「前路不順」：已亮起8個紅燈

2025上市公司第二起！ PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

最難訂的「島語」Buffet首間分店 「高雄漢神店」盛大開幕

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
漢來美食旗下的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店今天在高雄漢神百貨8樓開幕，網路討論度超高，目前訂位已排到10月，展現強大吸客力。記者劉學聖／攝影
漢來美食旗下的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店今天在高雄漢神百貨8樓開幕，網路討論度超高，目前訂位已排到10月，展現強大吸客力。記者劉學聖／攝影

漢來美食（1268）旗下的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店今天在高雄漢神百貨8樓開幕，漢來美食董事長林淑婷表示，旗下高端自助餐品牌「島語」展店將進入高速期，計畫以「一季一店」的步調穩健推進，並預估明年帶動整體營收成長三成，「島語」第二家門市於高雄漢神百貨正式開幕，超過1萬個座位一開放網路訂位即被搶訂一空，網路討論度超高，目前訂位已排到10月，展現強大吸客力。

「島語」是漢來美食2023年第4季新開出的的高端吃到飽自助餐，台北南港店開幕至今不論平假日各餐期都滿呈現滿席，年營收高達5億元，為集團單店營收最高的「店王」。此次開出的高雄店規模更大，占地超過600坪、座位數372席，並斥資2億元打造，融入了日式「板前」的服務模式，以九座島檯匯聚台灣與世界各地的美味食材，價位從1490到2090元不等，預計年營業額上看5億元以上。

看好高雄市場，曾獲亞太年度十大青年菁英名廚黃冠傑選擇在高雄推出全新中式宴席餐廳禎美樓，品牌以「禎愛相聚，美味永存」為精神，承襲華人圓桌文化，結合港都的海洋風土，為饕客打造專屬的宴飲新體驗。

黃冠傑表示，禎美樓不僅是一家餐廳，更是一處能讓人慢下來，好好吃飯、真心相聚的所在。無論是家族聚餐、好友小聚，或重要節慶，希望讓美味餐點成為一段美好回憶。

漢來美食旗下的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店今天在高雄漢神百貨8樓開幕，網路討論度超高，目前訂位已排到10月，展現強大吸客力。記者劉學聖／攝影
漢來美食旗下的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店今天在高雄漢神百貨8樓開幕，網路討論度超高，目前訂位已排到10月，展現強大吸客力。記者劉學聖／攝影
漢來美食旗下的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店今天在高雄漢神百貨8樓開幕，網路討論度超高，目前訂位已排到10月，展現強大吸客力。記者劉學聖／攝影
漢來美食旗下的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店今天在高雄漢神百貨8樓開幕，網路討論度超高，目前訂位已排到10月，展現強大吸客力。記者劉學聖／攝影
漢來美食旗下的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店今天在高雄漢神百貨8樓開幕，網路討論度超高，目前訂位已排到10月，展現強大吸客力。記者劉學聖／攝影
漢來美食旗下的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店今天在高雄漢神百貨8樓開幕，網路討論度超高，目前訂位已排到10月，展現強大吸客力。記者劉學聖／攝影
漢來美食旗下的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店今天在高雄漢神百貨8樓開幕，網路討論度超高，目前訂位已排到10月，展現強大吸客力。記者劉學聖／攝影
漢來美食旗下的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店今天在高雄漢神百貨8樓開幕，網路討論度超高，目前訂位已排到10月，展現強大吸客力。記者劉學聖／攝影

美食 餐廳 百貨

延伸閱讀

AAA確定移師高雄舉辦！落腳世運主場館原因曝光

赴高雄參加亞灣新創展 郭智輝：我還是照稿演出

最難訂的「島語」Buffet首間分店「高雄漢神店」盛大開幕！滿額送300元再抽「1泊2食住宿券」

星級飯店「吃到飽免千元」！Buffet「悅市集」優惠攻略 「1條件」午餐756元開吃 還有「早餐買1送1」每人只要450元

相關新聞

「狼醫平台」上線 醫師公會全聯會7點擔憂、籲記錄不永久留存

近日醫師涉及性侵等性平事件頻傳，在外界呼聲不斷、朝野緊盯下下，衛福部近日總算推出俗稱狼醫平台的「醫事人員性別事件資訊專區...

台大醫院器官移植病童大巨蛋看球 院長：移植就像棒球需不斷對抗

兒童器官移植風氣不如成人，每年約只有5位1至5歲以下孩童捐贈器官。台大醫院獲中信集團贊助，今天攜曾在該院完成器官移植的病...

病理高薪1／醫學中心鬧病理醫師荒 林口長庚開月薪65萬搶人才

林口長庚醫院貼出保證首年每月65萬高薪徵求病理科醫師，引發討論，院方低調表示，盼招募最佳人才，但知情人士透露，長庚開出高...

病理高薪2／憂AI診斷釀失業…病理科住院醫師一度招不滿 近2年滿血回歸

近期人工智慧（AI）浪潮崛起，科技巨頭陸續發表AI診斷工具，對醫界影響最深科別，包括判讀影像學檢查的影像醫學部，病理醫師...

保衛戰開打！守護國寶魚棲地 雪管處攜手台灣宅配通移除外來入侵植物

雪霸國家公園管理處結合台灣宅配通公司及國立嘉義大學森林及自然資源學系，在武陵遊憩區辦理「棲地保衛戰」共同移除外來入侵植物...

農業部放寬 農民災後2年內參加勞保可不受180日限制

日前丹娜絲颱風重創嘉南沿海地區，為協助農民健康保險被保險人於災後重建期間能從事勞務工作、維繫生計，農業部今修正發布「農暇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。