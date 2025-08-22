最難訂的「島語」Buffet首間分店 「高雄漢神店」盛大開幕

漢來美食（1268）旗下的「島語 ISLAND」正式南下展店，首間分店今天在高雄漢神百貨8樓開幕，漢來美食董事長林淑婷表示，旗下高端自助餐品牌「島語」展店將進入高速期，計畫以「一季一店」的步調穩健推進，並預估明年帶動整體營收成長三成，「島語」第二家門市於高雄漢神百貨正式開幕，超過1萬個座位一開放網路訂位即被搶訂一空，網路討論度超高，目前訂位已排到10月，展現強大吸客力。

「島語」是漢來美食2023年第4季新開出的的高端吃到飽自助餐，台北南港店開幕至今不論平假日各餐期都滿呈現滿席，年營收高達5億元，為集團單店營收最高的「店王」。此次開出的高雄店規模更大，占地超過600坪、座位數372席，並斥資2億元打造，融入了日式「板前」的服務模式，以九座島檯匯聚台灣與世界各地的美味食材，價位從1490到2090元不等，預計年營業額上看5億元以上。

看好高雄市場，曾獲亞太年度十大青年菁英名廚黃冠傑選擇在高雄推出全新中式宴席餐廳禎美樓，品牌以「禎愛相聚，美味永存」為精神，承襲華人圓桌文化，結合港都的海洋風土，為饕客打造專屬的宴飲新體驗。

黃冠傑表示，禎美樓不僅是一家餐廳，更是一處能讓人慢下來，好好吃飯、真心相聚的所在。無論是家族聚餐、好友小聚，或重要節慶，希望讓美味餐點成為一段美好回憶。