保衛戰開打！守護國寶魚棲地 雪管處攜手台灣宅配通移除外來入侵植物

雪霸國家公園管理處結合台灣宅配通公司及國立嘉義大學森林及自然資源學系，在武陵遊憩區辦理「棲地保衛戰」共同移除外來入侵植物，盼藉由這次企業合作擴大保護原生種植物的宣導，並有效保護原生物種棲地、維持生態系統穩定，提升大眾環保意識，鼓勵全民成為生態保護的實踐者。

雪管處表示，這次活動8月19日由處長林文和、宅配通總經理徐慶懿共同帶領所屬員工移除台灣櫻花鉤吻鮭生態中心周邊的外來入侵植物，台灣櫻花鉤吻鮭生態中心是國寶魚「台灣櫻花鉤吻鮭」復育的重要據點，台灣櫻花鉤吻鮭是世界少見的陸封型鮭魚，也是同類分布的最南限，但近期生態中心的生態池周邊發現外來種五加科植物「漂浮天胡荽」。

這種植物原產美洲，常生長於開闊溪流或灌溉渠，能漂浮於水面並大面積覆蓋水域環境，對水生生態造成壓迫。如果任其入侵七家灣溪流域，將對當地生態系統及台灣櫻花鉤吻鮭帶來重大威脅。因此及時進行移除行動，對維護武陵地區生態環境安全至關重要。

雪管處指出，去年7月與宅配通簽署3年的合作備忘錄，攜手推動園區外來入侵植物移除及生態教育，去年共移除汶水地區外來種面積2.5公頃，共4500公斤，今年活動特別邀國立自然科學博物館研究員王秋美現場指導，共動員宅配通員工、雪管處人員及保七總隊第五大隊約50人參與，成功移除武陵地區約300公斤外來入侵植物，涵蓋面積達0.1公頃，展現強大的社會動員力與生態保護決心。

移除的植物種類包含漂浮天胡荽、貓兒菊、西洋蒲公英、白花三葉草、阿拉伯婆婆納、葦狀羊茅、毛花雀稗及大扁雀麥等外來物種，不僅有效抑制外來植物擴散，更鞏固台灣櫻花鉤吻鮭的原生棲地保護屏障，對維護生物多樣性具有深遠意義。

嘉義大學副教授張坤城表示，外來入侵植物擴張速度很快，對原生棲地造成嚴重威脅，需透過長期監測與定期移除才能有效控管。

徐慶懿也表示，很高興能與雪霸管理處再次合作，參與武陵地區外來種移除工作，為國寶魚的復育棲地維護盡一份心力，展現公司投入企業ESG的決心。

林文和強調，國家公園是特有物種的重要棲地，台灣櫻花鉤吻鮭經雪管處多年復育，成果已相當顯著，這次針對國寶魚的生態棲地移除外來種，希望增加復育台灣櫻花鉤鮭的數量，並改善鮭魚生存棲地；未來將持續針對周邊環境進行外來種植物監測及管理，持續透過移除外來入侵植物及宣導活動，讓民眾了解外來種與原生種的差異，讓大眾以實際行動守護自然環境，使原生生態環境永續存在。