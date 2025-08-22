快訊

台大醫院器官移植病童大巨蛋看球 院長：移植就像棒球需不斷對抗

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院獲中信集團贊助，今天攜曾在該院完成器官移植的病童，至大巨蛋觀看棒球賽事。記者林琮恩／攝影
台大醫院獲中信集團贊助，今天攜曾在該院完成器官移植的病童，至大巨蛋觀看棒球賽事。記者林琮恩／攝影

兒童器官移植風氣不如成人，每年約只有5位1至5歲以下孩童捐贈器官。台大醫院獲中信集團贊助，今天攜曾在該院完成器官移植的病童，至大巨蛋觀看棒球賽事。台大醫院院長余忠仁指出，移植病童必須服用抗排斥藥物，並努力復健，爭取健康過程，與棒球賽事爭取勝利類似，盼透過棒球賽，讓孩子有更強的生命意志，朝永久健康努力。

台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥說，台大醫院心臟移植個案中，20歲以下者累計77人，最小病童只有5個月大，但近期捐贈心臟兒童數量銳減，去年幾乎沒有1歲以下病人捐贈，而目前存活最久的心臟器捐受贈者，是在5歲時接受移植手術，至今已存活30年。肝臟移植部分，則累計完成120位，最小移植患者才3個月大，存活最久者，是在1歲左右移植，至今存活27年。

余忠仁說，接受過移植的病人，必須長時間服用抗排斥藥物，恢復過程很長，對大人而言已很辛苦，對小孩來說更不容易，許多病童自幼就因膽道閉鎖不全，罹患嚴重先天心臟病，或肺部發育不全等原因，必須接受器官移植，但適合成人的器官未必適合孩童，肝、肺、腎可由父母移植一部分，心臟則必須全靠捐贈者提供。

余忠仁表示，即使完成移植，隨孩童成長，有時會需要再次移植，因此對於兒童移植病人來說，終身都需要努力適應新器官，並與疾病對抗，棒球是台灣的國球，「台灣尚勇」已成時下流行口號，移植病人生命歷程，就像棒球賽事，過程中要努力對抗，且一定要爭取勝利，盼帶著孩子觀賽，能激發他們的生命意志力。

陳益祥表示，盼透過本次活動，提升國內器官捐贈風氣，台灣人口總數少，加上東方人捐贈風氣本就不如西方，據統計，每年20歲以下兒少，只有5例器捐，多數器官捐贈都是由成人捐贈，盼更多家長同意，讓孩子捐贈器官，讓需要的人有器官可用，把愛流傳下去。台灣運動風氣提升，盼未來公益活動能多與體育界合作，若李洋出任運動部長，也盼由院長出面邀請他響應相關活動。

台灣人口總數少，加上東方人捐贈風氣本就不如西方，據統計，每年20歲以下兒少，只有5例器捐，多數器官捐贈都是由成人捐贈。圖為參加活動的器捐受贈病童。記者林琮恩／攝影
台灣人口總數少，加上東方人捐贈風氣本就不如西方，據統計，每年20歲以下兒少，只有5例器捐，多數器官捐贈都是由成人捐贈。圖為參加活動的器捐受贈病童。記者林琮恩／攝影
台大醫院院長余忠仁指出，移植病童必須服用抗排斥藥物，並努力復健，爭取健康過程，與棒球賽是爭取勝利類似，盼透過棒球觀賽，「讓孩子有更強的生命意志，朝向永久健康努力。」記者林琮恩／攝影
台大醫院院長余忠仁指出，移植病童必須服用抗排斥藥物，並努力復健，爭取健康過程，與棒球賽是爭取勝利類似，盼透過棒球觀賽，「讓孩子有更強的生命意志，朝向永久健康努力。」記者林琮恩／攝影

