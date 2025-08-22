快訊

涉詐騙臺雅老董51億 女主嫌淚盼以300萬元交保：對小孩做心理建設

狂追火車2.1公里…新竹「愛情車站」一度幾近廢站 曾姓夫妻認養重生

Rubin定案！黃仁勳狂讚台積 魏哲家笑回「會覺得要快買股票」

「狼醫平台」上線 醫師公會全聯會7點擔憂、籲記錄不永久留存

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
近日醫師涉及性侵等性平事件頻傳，衛福部近日總算推出俗稱狼醫平台的「醫事人員性別事件資訊專區」。示意圖／ingimage
近日醫師涉及性侵等性平事件頻傳，衛福部近日總算推出俗稱狼醫平台的「醫事人員性別事件資訊專區」。示意圖／ingimage

近日醫師涉及性侵等性平事件頻傳，在外界呼聲不斷、朝野緊盯下下，衛福部近日總算推出俗稱狼醫平台的「醫事人員性別事件資訊專區」。醫師公會全聯會今發布七大意見反對，包含應該設有消滅時效機制，並且否則不宜輕率採取停業或撤照處分。

根據衛福部「醫事人員性別事件資訊專區」中，目前有6名醫師被列在其中。公開標準為2023年性平三法修正迄今，衛福部已整理的公開資訊為主，後續將依裁判書系統等公開資訊介接進度更新。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明七點論述分別為：

 一、資訊專區設立標準應公開透明

衛福部應明確揭示設立專區的法源依據與判斷標準，並以正式公文通知各醫事團體。不僅能讓全民了解資訊揭露的依據與範圍，也能讓被公開的醫事人員明確知道自己為何被列入專區。  

二、應遵守法律保留與明確性原則

公開醫師相關資訊涉及醫師工作權、名譽權與個人資料保護，如未有明確法律授權，可能引發違憲疑慮。全聯會建議：首先，資訊公開不宜以「狼醫平台」等簡略、易致標籤化的稱呼呈現，而應以精確的分類檢索方式，由使用者依主題搜尋，避免誤導。第二，平台應設立消滅時效機制。重大案件可依一定期間後下架，較輕微者則應更短期內移除，而不宜永久保留，以兼顧公益性與當事人權益。

三、資訊揭露須符合法律比例原則與平等原則

目前設立資訊專區並非僅限於醫事人員，但能夠讓全民直接查詢的職業仍屬少數。事實上，各行各業都可能在特定情境下對民眾造成一定程度的影響，甚至帶來出乎意料的傷害。因此，若僅針對特定職業公開資訊，容易引發比例與平等上的疑慮。

全聯會建議，政府在規劃資訊揭露制度時，應以促進整體社會和諧為前提，審慎檢視：那些職業類別確有必要揭露、揭露的範圍與層級應如何區分，以極如何確保揭露措施符合比例原則與平等原則，同時兼顧社會整體公平性與和諧。

四、落實性平三法，強化雇主與主管機關責任

回歸《性別平等工作法》、《性別平等教育法》與《性騷擾防治法》性平三法規範，只要確實落實性平三法之規範，相關停職措施即可具備法源依據，不致成為「與法無據」之作為，也能兼顧受害人權益與當事人程序保障。

五、政府與地方機關應積極面對性平事件

除衛福部應積極推動外，各縣市的衛生局、社會局處、性平委員會，以及醫師懲戒委員會或其他醫事人員懲戒委員會，均應主動面對性平事件，並以積極態度快速處理各類案件。此舉不僅能及時回應社會關切，讓民眾安心，也能展現政府捍衛性平的決心。

全聯會建議 加強性平教育與宣導，提升醫療機構與專業人員的敏感度與自律；健全通報機制，確保事件能被即時發現與處理； 統計資訊應定期公開。

六、已公開案件應重新檢討並建立補救機制

衛福部應審慎檢視是否均採取一致的判斷標準。倘若發現其中有案件並不符合被公開之條件，應立即檢討相關內容，並及時更正。若政府公開資訊已對當事人造成不當傷害，衛福部除應檢討制度缺失外，也應建立補救或補償機制，提出具體方法回復當事人權益。

七、停業或撤照處分須依法進行，避免恣意擴張

醫師是否於調查中先行停業，或於一定調查程序後撤銷執照，確有其必要討論空間。全聯會認為，除非已有重大且具體事證顯示其行為具反覆性、並造成嚴重傷害，否則不宜輕率採取停業或撤照處分。此外，政府在處理時應依法，不得恣意擴大法律的適用範圍。

周慶明說，醫師的名譽是其一生執業的根本，若因調查或公開過程中的輕率作為而遭受破壞，即等同剝奪其社會人格，後果之嚴重實難以承受。醫師公會全聯會強調，對於性騷擾及一切違法亂紀事件，採取零容忍立場，絕不寬貸，期盼政府與社會各界在面對相關事件時，應以慎重態度處理，務求毋枉毋縱，以免造成無法彌補之傷害。

「醫事人員性別事件資訊專區」近日上線。圖／截自網站https://ma.mohw.gov.tw/Accessibility
「醫事人員性別事件資訊專區」近日上線。圖／截自網站https://ma.mohw.gov.tw/Accessibility

醫師 機制 狼醫 衛福部

延伸閱讀

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

彰師大性平事件 諮商心理師全聯會公開信喊話會員反思

台南市中醫師公會捐160萬賑災 規劃義診助災區復原

泰安溫泉區著名溫泉飯店停業期間驚傳火警 縣府：業者已申請停業展延

相關新聞

不是白飯、麵條！營養師曝5種食物「升糖最快」 控糖要避開

現代人豐衣足食，飲食也越來越精緻化，導致罹患糖尿病的人變多了，因此控制血糖就成為「必修課題」。營養師李婉萍提醒，想要控糖、維持體重的人，有5種升糖最快的食物千萬不要碰。

影／高雄地震國家級警報大響！大樓魚缸水險潑出搖晃1分鐘

中央氣象署地震速報，今天下午2時6分台南市南化區發生規模5.4地震，嘉南高屏地區國家級警報大響，高雄市區初判震度同樣達4...

不必學蔡依林9點半就寢！醫曝3時段上班族「睡眠策略」 助增工作表現

天后蔡依林日前透露自己晚上9時30分就寢，這個作息讓許多人感到不可思議，一名身心科醫師周伯翰表示，不同班別的上班族可依工作時段調整作息...

保衛戰開打！守護國寶魚棲地 雪管處攜手台灣宅配通移除外來入侵植物

雪霸國家公園管理處結合台灣宅配通公司及國立嘉義大學森林及自然資源學系，在武陵遊憩區辦理「棲地保衛戰」共同移除外來入侵植物...

農業部放寬 農民災後2年內參加勞保可不受180日限制

日前丹娜絲颱風重創嘉南沿海地區，為協助農民健康保險被保險人於災後重建期間能從事勞務工作、維繫生計，農業部今修正發布「農暇...

台大醫院器官移植病童大巨蛋看球 院長：移植就像棒球需不斷對抗

兒童器官移植風氣不如成人，每年約只有5位1至5歲以下孩童捐贈器官。台大醫院獲中信集團贊助，今天攜曾在該院完成器官移植的病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。