新光保全文化藝術基金會20周年 以ESG精神攜手共創文化永續新篇章

新光保全文化藝術基金會自2004年成立以來，長期推動藝術教育與文化創作，秉持「以藝術連結社會、照亮人心」的目標，迄今已邁入第20年。基金會今（22）日於台北市政府青年局舉辦「新傳二十 藝起前行」感恩活動，邀請歷年合作夥伴、文化藝術界代表及貴賓齊聚，共同見證20年來的耕耘成果，並展望未來文化永續藍圖。

活動中安排基金會長期支持的藝文團體登台演出，以動人表現展現基金會深耕文化、跨界共融的精神，並透過影像回顧與互動交流，完整呈現基金會20年累積的文化資產與社會影響力，現場氣氛熱烈。

呼應新光保全推動ESG永續理念，基金會也將永續精神融入活動中，並依循聯合國SDGs發展目標，特別準備「小貝殼工作坊手工皂」與「土地工工精油」致贈來賓。手工皂由弱勢就業培力計畫製作，支持在地手作產業；精油則取材自友善農法材料製作，象徵守護土地、回饋社會的決心。

新光保全文化藝術基金會董事長吳昕東致詞時表示，20年來基金會始終堅信文化藝術是促進社會正向發展的重要力量，未來將持續在ESG引領下，持續搭建文化橋梁，讓更多人因藝術而獲得啟發與希望。執行長鄒國民則指出，基金會未來將深化與各界合作，推動更多具影響力的藝術行動，落實文化永續使命。

基金會強調，本次20周年活動不僅是對過去的回顧與感恩，更象徵開啟新篇章。未來將持續以具體行動支持文化發展，攜手社會各界，讓藝術的光芒照亮更多角落。