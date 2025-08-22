快訊

豬隻保險新制11月上路 運輸死亡納入死亡保險理賠範圍

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
11月起，豬隻死亡保險新制將上路。聯合報資料照，記者蔡維斌／攝影

11月起，豬隻死亡保險新制將上路。農業部表示，新制將把運輸死亡保險從自願性投保，納入現行的豬隻死亡保險保單，養豬農民僅需支付豬隻死亡保險保費，保險範圍即可涵蓋豬隻於場內及運輸至肉品市場拍賣前或直接供應運抵屠宰場因故死亡的風險。農民9月起就可向基層農會投保新制保單，保費、理賠金額及政府保費補助與加額理賠維持不變。

農業部自2021年5月起推動豬隻死亡保險全面納保，並提高保費補助與理賠額度，鼓勵豬農妥善處理斃死豬隻，提升國產豬肉消費信心。

有鑑於豬隻死亡保險(強制型)及運輸死亡保險(自願型)兩者的保期、理賠金額、保單受理單位與程序有所不同，且考量運輸死亡保險投保覆蓋率相對不高，為簡化保險作業程序，擴大保險理賠範圍，農業部規畫兩項保險整併措施，精進豬隻死亡保險制度。

農業部指出，新制豬隻死亡保險制度將運輸死亡保險納入強制豬隻死亡保險範疇，也就是說，豬隻自畜牧場內運輸至肉品市場拍賣或直接供應運抵屠宰場，在豬隻所有權移轉前如因故死亡，都屬於死亡理賠範圍，新制預計自11月1日起實施，農民可於9月起向基層農會投保新制保單。

農業部補充說明，依據新制保險，農民僅需支付豬隻死亡保險的保費，保障範圍即可涵蓋養豬場場內飼養及場外運輸因故死亡的風險，新制保費與理賠金額及政府補助，均維持不變，飼養豬隻500頭以下的保費由政府全額補助，501頭以上補助5至8成，同時豬隻死亡理賠金額也維持50公斤以上每頭理賠1800元，40至50公斤每頭理賠750元。

