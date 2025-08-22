網購爆量垃圾怎麼丟？ 專家曝6種常見包材回收秘訣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著電商平台盛行，網購已成日常，但背後卻伴隨著龐大的垃圾量。根據環保署統計，每年網購包材廢棄物高達3萬公噸，換算超過1億個紙箱、包裝袋與緩衝材，對環境造成巨大壓力。民眾待在家使用網購，便利的同時，也讓紙箱、保麗龍、泡泡袋等一次性包材成為生活難以忽視的垃圾來源。

不過，這些包材其實仍有再利用與回收的空間。環保團體「RE-THINK重新思考」就整理出6大類常見網購包裝的回收秘訣：

1.紙箱：屬於紙類，可回收價值最高。記得先去除膠帶、貼紙，還能重複利用來收納或寄件。

2.保麗龍：屬PS塑膠類，難以再生，應避免拆碎丟棄，以免變成塑膠微粒；僅耐熱70度，不適合作為隔熱墊。

3.破壞袋：多為複合材質，無法回收，只能丟入一般垃圾；丟棄前可先當垃圾袋或裝寵物排泄物，延長使用壽命。

4.泡泡袋／防撞泡棉：泡泡袋屬一般垃圾，但大塊防撞泡棉可回收；粒狀緩衝材（俗稱乖乖粒）可收集再利用或交回商家。

5.緩衝材：太輕薄難回收，建議戳破壓縮後丟一般垃圾。

6.出貨單／明細單：紙張可回收，貼紙屬一般垃圾，建議撕開分類；貼紙還能二次利用當除塵紙。

專家提醒，網購帶來的垃圾難以避免，但只要將「能回收」的正確分類，「不可回收」的盡量延長壽命，就能大幅減少環境負擔。

網購 紙箱 保麗龍 資源回收 垃圾分類

