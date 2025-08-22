明年度總預算案通過 癌藥基金再編50億…健保署估115年可動用逾70億

行政院會通過明年度總預算案，癌症新藥暫時性支付專款編列新台幣50億元。健保署長石崇良今天說，年底前約會用掉今年所編列50億元的一半，明年實際經費估可達70億到80億元。

行政院會昨天通過明年度總預算案，歲入編列2兆8623億元、歲出編列3兆350億元。其中健康台灣深耕計畫明年度編列60億元，連同今年度59億元，合共119億元，落實健康台灣願景；癌症新藥暫時性支付專款明年度編列50億元，連同今年度50億元，合共挹注100億元。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天接受媒體電訪表示，癌症新藥納入暫時性支付後，會有請款、結帳、採購等時間，加上與廠商議價，今年編列50億元，但上半年實際執行很少，估算到今年底前大約也只會用掉一半。

對於日前表示明年癌藥基金有望達百億規模，石崇良說明，癌症新藥暫時性支付專款為基金性質，與公務預算不同，若未使用完畢可以不用繳回、不會消失，「錢會留在那裏」。因此今年剩下的金額，再加上新編列的50億元，明年實際可動用經費大約70、80億元。

石崇良表示，癌症新藥使用人數會慢慢增加，前期支出費用比較低，基金支出則會疊加成長，較早進入的新藥未來也會逐漸回歸常規性給付，待情況穩定後，預估會維持在百億規模持續運作。

癌症希望基金會副執行長嚴必文對媒體表示，總統賴清德在健康台灣委員會中，承諾每年投入癌症新藥基金50億元，並將在明年達百億規模；目前看來基金已達百億規模，但仍有基金不夠支付新藥的疑慮。

嚴必文指出，基金會更在意的是，健保預算中用以支付新藥的新醫療科技預算要充足，接下來健保會也將進行明年度的預算協商，訴求健保署、社保司應善用前瞻式評估未來的費用，編列足額預算，以確保暫時性支付的品項可以接軌健保常規給付。