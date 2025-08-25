酒迷暴動！金高厚蔘風味上市千元有找 老饕淚喊：再不出手就沒了

快訊

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

近期，金高酒迷因為一款低調上市的稀有逸品再度掀起熱議，仔細探究，原來在高粱酒圈中，流傳已久的58度金門高粱酒（俗稱白金龍）三大夢幻風味「人蔘、葡萄、泡泡膠」，靠著自然陳化、無法複製的獨特韻味，早已是收藏界的傳說。其中，在民國86年灌裝的白金龍，有極少數批次有著突出濃烈的蔘香，更是酒迷心中的封神之作，價格一路飆近萬元。如今，這股傳奇蔘香竟在2015年封存超過十年的老酒批次中被意外尋獲，其層層釋放的濃厚蔘韻，連中式白酒一級品酒師都驚嘆「完全不輸86年白金龍厚蔘味批次老酒的蔘香感！」更驚喜的是，這批極為罕見的「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」售價千元有找，難怪老饕們紛紛低調搶藏，深怕慢一步，就被買光了。

58金高千日醇是市場銷售第一的金高老酒品牌，以其獨特的老酒熟成倉用心照顧每一瓶酒，在全時溫濕度監控和微厭氧熟成環境下，讓陳化效果更好。正因細心呵護，才能在這次2015年封存的批次中，意外發現這批「奇蹟厚蔘香」！

86年灌裝白金龍蔘香老酒的特色在於入口即散發濃郁蔘感，瞬間充盈口中，深受廣大酒迷喜愛，成就在酒界無可取代的傳奇地位。如今千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）經過歲月淬鍊，竟也迸發出足以媲美當年的蔘香韻味。它以深厚沉穩的穀香為底，一開瓶即撲鼻而來，接續是香料與皮革感，最後一股扎實蔘香穿透而出，迷人層次，引人垂涎。喝下之後延續著鼻間的蔘香，與糧香漸次融合，舒展出一抹藥草與穀殼感。喉韻深長，在舌根處留下乾果、礦土氣息；餘味緊實且溫順不刺激，展現厚蔘風格的深沉底蘊。如此稀世逸品，讓饕客們各個摩拳擦掌，畢竟錯過這次，不知道要再等上多久才能再度邂逅。

目前市面上蔘味老金高的行情已逼近萬元大關，即便財力雄厚，也不見得有機會一睹風采。此次「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」驚喜現身，價格卻不到十分一，加上數量稀少，增值潛力無可限量，預計將再次掀起白酒市場的收藏熱潮！自8月20日起，「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」於7-ELEVEN 開放預購、全台各地酒類專賣店陸續開賣，規格為 300ml 二入盒裝，建議售價980元，實際價格與庫存依各通路為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

