快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

聽新聞
0:00 / 0:00

核三公投明登場 氣象署示警「特別炎熱」記得防曬、留意37度以上高溫

中央社／ 台北22日電
中央氣象署表示，受到太平洋高壓影響，未來一週都是高溫炎熱的天氣型態，尤其今明兩天特別炎熱，明天核三公投民眾出門投票要留意防曬。圖／AI生成
中央氣象署表示，受到太平洋高壓影響，未來一週都是高溫炎熱的天氣型態，尤其今明兩天特別炎熱，明天核三公投民眾出門投票要留意防曬。圖／AI生成

中央氣象署表示，受到太平洋高壓影響，未來一週都是高溫炎熱的天氣型態，尤其今明兩天特別炎熱，明天核三公投民眾出門投票要留意防曬

明天是核三公投日及部分選區的公職人員選舉罷免投票日，中央氣象署預報員劉沛滕向媒體表示，未來一週都是高溫炎熱的天氣型態，尤其今明兩天受到太平洋高壓影響特別熱，明天大台北地區要留意攝氏37度以上高溫，民眾出門要留意防曬避免中暑。

劉沛滕說，午後雷陣雨方面，今明兩天的午後雷陣雨是在靠近山區或南部近山區平地，但24日後太平洋高壓稍微減弱，加上東南風水氣，午後雷陣雨地區將增加到桃園以南，25日後西半部地區都要留意午後雷陣雨。

熱帶系統方面，劉沛滕指出，位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓TD16，預計將通過呂宋島到南海後有機率增強為今年第13號颱風劍魚，時間點最快落在今天晚上，但明天增強的機率最高。

劉沛滕說，後續在關島南邊海域的條件適合熱帶系統生成，但是否會生成還要再觀察。

高溫 防曬 核三 公投 投票 氣象署

延伸閱讀

明天公投台中警隨身帶「捲尺」 防30公尺內外干擾投票就地測量

曾文生：無論核三公投結果均啟動自我安檢 估需2年

澎科大遭爆扣學生公投通知 澎湖選委會：校方稱按往例通知

不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單

相關新聞

不是白飯、麵條！營養師曝5種食物「升糖最快」 控糖要避開

現代人豐衣足食，飲食也越來越精緻化，導致罹患糖尿病的人變多了，因此控制血糖就成為「必修課題」。營養師李婉萍提醒，想要控糖、維持體重的人，有5種升糖最快的食物千萬不要碰。

影／高雄地震國家級警報大響！大樓魚缸水險潑出搖晃1分鐘

中央氣象署地震速報，今天下午2時6分台南市南化區發生規模5.4地震，嘉南高屏地區國家級警報大響，高雄市區初判震度同樣達4...

不必學蔡依林9點半就寢！醫曝3時段上班族「睡眠策略」 助增工作表現

天后蔡依林日前透露自己晚上9時30分就寢，這個作息讓許多人感到不可思議，一名身心科醫師周伯翰表示，不同班別的上班族可依工作時段調整作息...

合法掩護非法…業者灌水肥入下水道 起訴13人、沒收不法所得

環境部今天表示，5月發生1起環保犯罪案，業者以合法掩護非法，將水肥灌入污水下水道，最近檢方起訴13人，並將犯罪工具拍賣所...

網購爆量垃圾怎麼丟？ 專家曝6種常見包材回收秘訣

隨著電商平台盛行，網購已成日常，但背後卻伴隨著龐大的垃圾量。根據環保署統計，每年網購包材廢棄物高達3萬公噸，換算超過1億個紙箱、包裝袋與緩衝材，對環境造成巨大壓力。民眾待在家使用網購，便利的同時，也讓紙箱、保麗龍、泡泡袋等一次性包材成為生活難以忽視的垃圾來源。

新光保全文化藝術基金會20周年 以ESG精神攜手共創文化永續新篇章

新光保全文化藝術基金會自2004年成立以來，長期推動藝術教育與文化創作，秉持「以藝術連結社會、照亮人心」的目標，迄今已邁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。