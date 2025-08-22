核三公投明登場 氣象署示警「特別炎熱」記得防曬、留意37度以上高溫

中央氣象署表示，受到太平洋高壓影響，未來一週都是高溫炎熱的天氣型態，尤其今明兩天特別炎熱，明天核三公投民眾出門投票要留意防曬。

明天是核三公投日及部分選區的公職人員選舉罷免投票日，中央氣象署預報員劉沛滕向媒體表示，未來一週都是高溫炎熱的天氣型態，尤其今明兩天受到太平洋高壓影響特別熱，明天大台北地區要留意攝氏37度以上高溫，民眾出門要留意防曬避免中暑。

劉沛滕說，午後雷陣雨方面，今明兩天的午後雷陣雨是在靠近山區或南部近山區平地，但24日後太平洋高壓稍微減弱，加上東南風水氣，午後雷陣雨地區將增加到桃園以南，25日後西半部地區都要留意午後雷陣雨。

熱帶系統方面，劉沛滕指出，位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓TD16，預計將通過呂宋島到南海後有機率增強為今年第13號颱風劍魚，時間點最快落在今天晚上，但明天增強的機率最高。

劉沛滕說，後續在關島南邊海域的條件適合熱帶系統生成，但是否會生成還要再觀察。