減重手術反成惡夢！醫妙手修正 4旬女不再胃出血「重拾潛水人生」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師蔡金宏說明，胃繞道手術後修正合併迷走神經截斷手術，改善患者營養不良與貧血問題。圖／台中醫院提供
醫師蔡金宏說明，胃繞道手術後修正合併迷走神經截斷手術，改善患者營養不良與貧血問題。圖／台中醫院提供

47歲張女熱愛潛水與旅遊等戶外活動，七年前接受胃繞道減重手術體重降到55公斤，卻胃潰瘍、胃出血纏身，飽受嚴重貧血出現嚴重貧血之苦，常需就醫緊急輸血，經接受台中醫院胃繞道修正合併迷走神經截斷手術，改善貧血問題，重拾潛水、旅遊彩色生活。

衛福部台中醫院一般外科主任蔡金宏說明，張女身高159公分，七年前體重78公斤，BMI30.5合併三高問題，在外院接受減重手術，術後體重降至55公斤，但近兩年卻出現術後嚴重併發症，重複胃潰瘍、胃出血，經常嚴重貧血到需要緊急輸血，連平時自己最愛的潛水都沒辦法，生活品質大受影響。

張女今年七月又再度貧血，經友人介紹到台中醫院尋求協助。張女到院時血色素是8.7 （正常值12），血小板是僅有8.7萬 （正常值12萬以上），經評估，張女接受胃繞道修正合併迷走神經截斷手術。

蔡金宏指出，透過胃部重新吻合手術使部分食物可經由十二指腸吸收，改善體力不足，保留胃繞道減少小腸吸收達到減重的效果，另潰瘍出血藉由迷走神經截斷手術減少胃酸分泌，改善胃酸過多造成反覆胃潰瘍與胃出血，張女在術後5天出院，經追蹤已恢復正常生活，開心從事旅遊，潛水。

蔡金宏說明，台中醫院醫療團隊近兩年已協助5名患者從減重手術的併發症當中脫離，目前都恢復了正常的生活，且術後病人都未復胖且健康，提醒接受減重手術前應與主治醫師討論避免術後併發症困擾。

