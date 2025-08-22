吃多也不胖！ 醫推「最佳澱粉」穀物：解便秘還可防癌

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日常三餐少不了澱粉，五穀雜糧更是許多人養生的首選。不過專家提醒，若要挑一種對腸道最友善的穀物，「燕麥」可說是榜上第一，除了改善腸道菌群多樣性，還能增加排便頻率、減少便秘，甚至連癌症風險都可能下降。

大腸直腸外科醫師黃郁純指出，一般人對燕麥的印象，多停留在降膽固醇、降血糖，覺得是「長輩吃的食品」。其實半杯未煮熟燕麥片，含約150大卡、4克膳食纖維與5克蛋白質，還有錳、磷、銅、鎂、鋅等營養素，不僅增加飽足感，也有助體重管理。

燕麥富含可溶性纖維 β-葡聚糖，能幫助腸道細菌生成短鏈脂肪酸如丁酸，進一步調節免疫、修復腸道黏膜。研究也顯示，高纖飲食可減少促炎分子，保護腸道屏障功能。燕麥同時扮演益生元角色，為腸道益生菌「送糧」，讓腸道生態更健康。

此外，燕麥纖維能吸水軟化糞便，減少用力排便所造成的痔瘡風險。美國癌症學會更建議以燕麥等全穀物取代白米、白麵，因為攝取全穀物與降低結直腸癌風險有關。

專家也提醒，雖然燕麥是腸道健康的明星，但飲食仍需多樣化，小米、黑米、藜麥等全穀雜糧都應適度搭配，讓腸胃和代謝更均衡。

相關新聞

不是白飯、麵條！營養師曝5種食物「升糖最快」 控糖要避開

現代人豐衣足食，飲食也越來越精緻化，導致罹患糖尿病的人變多了，因此控制血糖就成為「必修課題」。營養師李婉萍提醒，想要控糖、維持體重的人，有5種升糖最快的食物千萬不要碰。

影／高雄地震國家級警報大響！大樓魚缸水險潑出搖晃1分鐘

中央氣象署地震速報，今天下午2時6分台南市南化區發生規模5.4地震，嘉南高屏地區國家級警報大響，高雄市區初判震度同樣達4...

不必學蔡依林9點半就寢！醫曝3時段上班族「睡眠策略」 助增工作表現

天后蔡依林日前透露自己晚上9時30分就寢，這個作息讓許多人感到不可思議，一名身心科醫師周伯翰表示，不同班別的上班族可依工作時段調整作息...

減重手術反成惡夢！醫妙手修正 4旬女不再胃出血「重拾潛水人生」

47歲張女熱愛潛水與旅遊等戶外活動，七年前接受胃繞道減重手術，體重降到55公斤，卻胃潰瘍、胃出血纏身，飽受嚴重貧血出現嚴...

日常三餐少不了澱粉，五穀雜糧更是許多人養生的首選。不過專家提醒，若要挑一種對腸道最友善的穀物，「燕麥」可說是榜上第一，除了改善腸道菌群多樣性，還能增加排便頻率、減少便秘，甚至連癌症風險都可能下降。

估320萬人受惠！成人健檢擴大免費對象 上路半年近19萬人使用

三高已非中老年人專利，國健署調查，18歲以上國人三高盛行率落在11%到27%。今年元旦起擴大免費成人健檢對象，從原先40...

