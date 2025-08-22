聽新聞
部分列車將延誤…台南南化地震規模5.4 高鐵：部分路段達1級告警
台南市南化區今天下午2時6分發生芮氏規模5.4地震，台灣高鐵表示，部分路段達1級告警，因此列車須經3階段提速以確保安全，部分列車將有所延誤。
根據交通部中央氣象署最新資訊，今天下午2時6分發生芮氏規模5.4地震，地震深度15.1公里，震央位於台南市政府東北東方42.0公里（位於台南市南化區），最大震度台南市、高雄市、嘉義縣、雲林縣、彰化縣4級。
台灣高鐵發布文字訊息表示，嘉義至台南區間啟動災害告警，為確保旅客安全，1班646車次當時停於月台，確認不受影響，延後4分鐘後發車，已依標準作業程序進行地震應變。
台灣高鐵指出，由於這次地震部分路段達1級告警，因此列車須經3階段提速以確保安全，列車後續分別以時速70公里、170公里、230公里順序，漸進提升運轉速度，目前正進行列車提速巡檢中，受地震影響，部分列車將有所延誤。
