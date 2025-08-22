中正紀念堂演藝廳重新整修 首放映台語人權電影

快訊

中央社／ 台北22日電

中正紀念堂演藝廳重新整修開張，首推台灣台語人權電影放映。文化部長李遠今天參加台灣台語人權電影放映開幕式時表示，從此中正紀念堂這裡不再「只說一個人的故事」。

依據行政院轉型正義會報決議，中正紀念堂未來作為深化民主教育及促進社會溝通對話的文化場域，文化部將1樓演藝廳導入5G專網及8K投影設備，將常態放映電影及高畫質影片，首檔活動「台灣台語人權電影放映：相招來去看電影．學台語」是2025年台灣國際人權電影節周邊活動之一。

李遠表示，中正紀念堂已定位成民主教育的園區，國家人權博物館每年都有台灣國際人權影展，剛好這個演藝廳改建的戲院要開了，希望讓外界知道，中正紀念堂與人權館屬性一致，「從國際人權影展開始，期待有一天這個影展可以成為台灣3大影展之一。」

這次選出18部台語電影，涵蓋1959年到2025年間，透過電影可以看見台灣社會的變遷中，人權意識的轉變與進步。開幕片選映導演萬仁的「超級大國民」，其他則有導演王童「台灣近代三部曲」中的作品「稻草人」及「無言的山丘」等。還將加碼放映「流麻溝十五號」等4部華語人權電影和3部短片。

李遠表示，今天站在這邊好開心，「因為45年前這個地方，只放一個人的故事，只講一個人的故事。現在重新開張，第1檔就是要放台語片。」

李遠說起電影如數家珍，他分享台灣50到60年代可說是台語片興盛之時，一年可以200、300部；隨著華語片逐漸興起，台語片漸漸沒落，但台語很快就在國片中現身。

李遠提到，像導演侯孝賢拍「童年往事」裡面有客家語，還被檢舉說講方言，「可以知道今天能看到這些片子有多麼珍貴。」李遠說，王童不會台語，但拍出了「稻草人」和「無言的山丘」，可見語言不分省籍，「這次我們可以看到台灣從黑白片到當代的台語電影，這一步中正紀念堂跨度很大。」

「2025年台灣國際人權電影節周邊活動－台灣台語人權電影放映：相招來去看電影．學台語」將從8月22日到10月31日舉行，地點在中正紀念堂演藝廳。

電影 台灣台語 國家人權博物館

