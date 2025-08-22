快訊

中央社／ 台北22日電
三高已非中老年人專利，國健署調查，18歲以上國人三高盛行率落在11%到27%。今年元旦起擴大免費成人健檢對象，從原先40歲擴至30歲，估320萬人受惠，上半年已近19萬人使用。示意圖／AI生成
三高已非中老年人專利，國健署調查，18歲以上國人三高盛行率落在11%到27%。今年元旦起擴大免費成人健檢對象，從原先40歲擴至30歲，估320萬人受惠，上半年已近19萬人使用。示意圖／AI生成

三高已非中老年人專利，國健署調查，18歲以上國人三高盛行率落在11%到27%。今年元旦起擴大免費成人健檢對象，從原先40歲擴至30歲，估320萬人受惠，上半年已近19萬人使用。

根據衛生福利部國民健康署國民營養變遷健康調查，18歲以上過重與肥胖盛行率50.3%，換言之，成人每2人有1人體重超標，三高問題跟著來，18歲以上國人的高血壓、高血糖及高血脂等盛行率分別為27%、11%及26%。

為了能盡早發現三高風險，國健署今年元旦起下修免費成人預防保健服務對象，從原本的40歲擴大到30歲，新增30至39歲民眾每5年可接受1次成人預防保健服務。

國健署慢性疾病防治組科長鍾遠芳今天告訴中央社記者，預估320萬人符合資格，但用5年做1次計算，每年約64萬人可來接受免費成人健檢，統計1月至6月為止，已有18萬9000多名30至39歲民眾使用這項服務。

鍾遠芳說，民眾健檢若發現三高問題，醫療院所依狀況可連結至不同健康管理方案，若已為三高病人，則可納入中央健康保險署慢性病相關計畫照護。

此外，當三高（血壓高、血糖高、血脂高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），以上的危險因子中若有3項以上，即是罹患代謝症候群。鍾遠芳提醒，可至參與代謝症候群計畫的診所尋求協助，將提供健康行為指導，增進民眾自我疾病管理識能，進而降低及延緩後續罹患三高慢性病的風險。

國健署長沈靜芬強調，現在透過手機就能查詢自己的「健康存摺（健保快易通app）」，即時了解自身三高數值歷年變化，就醫時可主動出示健檢數據，提供醫師評估健康問題；避免「三高」危害，應從源頭做起，養成健康生活習慣，包含戒菸、節酒、健康飲食及規律運動，定期健康檢查及異常追蹤，有助預防三高相關慢性疾病發生。

健檢 元旦 國健署 生活習慣 健康飲食

不是白飯、麵條！營養師曝5種食物「升糖最快」 控糖要避開

現代人豐衣足食，飲食也越來越精緻化，導致罹患糖尿病的人變多了，因此控制血糖就成為「必修課題」。營養師李婉萍提醒，想要控糖、維持體重的人，有5種升糖最快的食物千萬不要碰。

影／高雄地震國家級警報大響！大樓魚缸水險潑出搖晃1分鐘

中央氣象署地震速報，今天下午2時6分台南市南化區發生規模5.4地震，嘉南高屏地區國家級警報大響，高雄市區初判震度同樣達4...

不必學蔡依林9點半就寢！醫曝3時段上班族「睡眠策略」 助增工作表現

天后蔡依林日前透露自己晚上9時30分就寢，這個作息讓許多人感到不可思議，一名身心科醫師周伯翰表示，不同班別的上班族可依工作時段調整作息...

減重手術反成惡夢！醫妙手修正 4旬女不再胃出血「重拾潛水人生」

47歲張女熱愛潛水與旅遊等戶外活動，七年前接受胃繞道減重手術，體重降到55公斤，卻胃潰瘍、胃出血纏身，飽受嚴重貧血出現嚴...

吃多也不胖！ 醫推「最佳澱粉」穀物：解便秘還可防癌

日常三餐少不了澱粉，五穀雜糧更是許多人養生的首選。不過專家提醒，若要挑一種對腸道最友善的穀物，「燕麥」可說是榜上第一，除了改善腸道菌群多樣性，還能增加排便頻率、減少便秘，甚至連癌症風險都可能下降。

估320萬人受惠！成人健檢擴大免費對象 上路半年近19萬人使用

三高已非中老年人專利，國健署調查，18歲以上國人三高盛行率落在11%到27%。今年元旦起擴大免費成人健檢對象，從原先40...

