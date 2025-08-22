百億癌藥基金跳票 專家憂預算不足：新藥卡關、癌友恐等不到藥

明年度總預算昨天在行政院拍板，衛福經費增加到3894億元，其中癌症新藥暫時性支付專款今年加上明年合計挹注100億元。東亞政經塾顧問丁旗源表示，賴清德總統政見是百億癌藥基金，並非兩年度加起來100億元，擔憂預算規模不足下恐怕讓期待癌藥的病友失望了。

賴清德政見推動「百億癌症新藥基金」，屬於健保總額外的專款，今年已經編列50億元。丁旗源細數，已經有5款新藥透過癌藥基金納入，包含治療多發性骨髓瘤的Elrexfio、Tecvayli、非小細胞肺癌、早期乳癌及大腸直腸癌的Keytruda、非鱗狀非小細胞肺癌的Tecentriq，以及有併發症的叢狀神經纖維瘤Koselugo。

丁旗源說，上述新藥全年藥費估計至少需要32.77億元，加上目前排審新藥，今年度的預算50億元僅是勉強夠用。然而，收載的藥品是暫時性支付，多以2至3年為原則，最長不可以超過5年，意即明年預算若沒有超過50億元，僅能夠支付已經通過的癌症新藥，恐怕會讓其他新藥納入癌藥基金機率降低，讓醫藥界、病友團體傷心。

丁旗源表示，兩年度合計百億元，跟當初設立百億癌症新藥基金有落差，呼籲總統落實健康台灣意志，不要讓行政程序扭曲。

健保署副署長龐一鳴表示，健保有前瞻性評估，可以先評估所需藥費，現在狀況評估藥費無虞，不需要擔心藥品進不來。目前明年度總預算還未拍板，仍要經過立法院審查；另，今年藥費仍有剩餘，沒有用完的部分，明年度仍可使用。