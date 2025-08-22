為變美出奇招！蝸牛敷臉、小臉繃帶都NG 醫提醒7大常見保養誤區

全球醫美市場規模超過5000億元台幣，我國醫美市場也突破650億元，年增率達12%，快速成長，不過，醫師提醒，隨著醫美風潮興起，坊間流傳許多缺乏醫學依據的保養偏方，反而可能對肌膚造成傷害。

台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷說，坊間流傳許多錯誤保養方式，反而讓皮膚受損，她舉例七大常見偏誤：

1.活體「蝸牛敷臉」雖被宣稱蝸牛黏液富含膠原蛋白、尿囊素等，可以增加肌膚彈潤的優質成分，但蝸牛體表可能攜帶寄生蟲或致病菌，使用後易引發皮膚炎與過敏，且至今並未有醫學根據證實其效益

2.「綁耳朵」消腫法在部分藝人間流行，但長時間使用會影響血液循環，導致紅腫或皮膚損傷，臉部緊緻感僅是暫時錯覺

3.「小黃瓜敷臉」僅能短暫補水，過久反會讓肌膚更乾燥

4.「小臉繃帶」雖能在短時間營造視覺拉提效果，但長期可能造成皮膚過敏、色素沉澱甚至加速皺紋生成

5.「滾輪按摩」雖有短暫瘦臉的視覺效果，但臉部骨骼與脂肪層無法透過滾動而改變，使用過當可能讓肌膚變得更鬆弛甚至變黑、增長皺紋

6.「拍打刮痧」若操作過度，可能破壞微血管結構同時加速肌膚鬆弛

7.「口服膠原蛋白」雖廣受市場追捧，推出各式型態的商品，但實際對臉部膚況的改善未必顯著，且過量攝取恐引起肥胖，其他添加物可能引發身體過敏反應。

胡倩婷表示，除傳統保養方式，有的人選擇醫美療程，最常見的5大項分別為：「玻尿酸」改善淚溝、鼻型與法令紋；「膠原蛋白增生」針對頸紋、夫妻宮及額頭修飾；「雷射光療」在美白、淡斑、痘疤與毛孔調理方面深受青睞；「肉毒桿菌素」則用於動態皺紋放鬆、小V臉與瘦小腿；「電波與音波拉提」則成為追求全臉緊緻上提的重要選擇。

然而，肌膚「彈性」是這些療程中最容易被忽略的關鍵。台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長廖怡華指出，支撐肌膚的核心來自兩種蛋白質，一個是「膠原蛋白」決定肌膚的飽滿度與緊實感，而掌管彈性的則是「彈力蛋白」。隨著年齡增加，兩項蛋白流失速度大於生成速度，肌膚就會失去彈性鬆弛。

近年，醫美領域出現一類以「雙重玻尿酸複合技術」為基礎的新型注射療程，透過高、低分子玻尿酸的結合，能在不增加臉部體積的情況下，讓成分自然擴散，喚醒自我修復能力，活化彈力蛋白並提升保水度。這類療程搭配特別注射技術，例如在臉部或頸部的定點施打，使成分均勻分布。

被外界稱為「公益凍齡女神」的曾馨瑩分享，她的保養原則是「堅持安全有效的方式」，以自己的注射經驗，彷彿像在幫皮膚打營養針，而注射雙重玻尿酸技術，不僅可以變美，可以讓「燒燙傷」、「乾癬」等特殊皮膚狀況患者重建自信。