用心款待，乳牛餐餐五星級！專屬營養師讓乳牛吃得健康又開心

跟著營養師周柏文，一起來認識林鳳營用心款待乳牛的五星級大餐。 圖／謝慕郁 攝影

為了吃得更好更健康，現代人會諮詢營養師計算食物種類、營養成分和熱量。但，你知道乳牛也有專屬營養師嗎？來到林鳳營自營的晟順農牧場，這裡的乳牛擁有專屬營養師團隊，精心調製乳牛專屬的TMR完全混合日糧配方。到底乳牛營養師的工作內容有哪些？他們與乳牛健康，以及乳品質的關係為何？就讓我們跟著乳牛營養師周柏文走進牧場，看看他們如何開啟濃純香的一天。

「簡單來說，我們是專為乳牛寫食譜的人。」周柏文為乳牛營養師的專業下了簡單易懂的註解。乳牛需要補充足夠的熱量和營養，才能持續穩定地提供高品質生乳。因此，乳牛營養師最關鍵的工作，就是精心調製乳牛每日的日糧，為乳牛提供充足的熱量與養分。

光吃草還不夠！TMR完全混合日糧，精心調配乳牛的五星級大餐

大家或許好奇，乳牛不是吃牧草就可以？周柏文說，乳牛需要的營養很多元，單一食物會讓乳牛營養失衡，進而影響乳品質，甚至會導致牛隻生病。在牧場中，營養師團隊首先透過牛隻身上的感應器，就像人類的運動手錶，能提供乳牛的年齡、體重、進食量、運動量……等數據，精準掌握牛隻的健康狀況；再根據TMR「完全混合日糧」技術，藉由科技輔助精密計算，調製最適合乳牛的「配方食譜」，採用多樣化的飼糧均勻混合，讓乳牛的每一口食物，都能吃到全面且完整的營養。

TMR完全混合日糧，確保乳牛每一口都吃進完整的營養。 圖／謝慕郁 攝影

TMR(Total Mixed Ration)完全混合日糧，可說是專為乳牛精心配製的五星級大餐，「就像為乳牛準備一份套餐的概念，有主食、有配餐，是個Total Solution」周柏文營養師這麼形容。TMR的成份可區分為「粗料」與「精料」兩大部分：「粗料」就是幫助乳牛反芻的各種纖維質草料，像是百慕達草、苜蓿、還有幫助乳牛的瘤胃維持酸鹼適中的青貯玉米等；「精料」則是能為乳牛補充能量的飼料，如穀物、蛋白質、油脂類作物等熱量高、營養充分的食物，最後再以水份為黏劑，將所有成分攪拌均勻，成為乳牛的特選套餐。

用心，是從原料品質到現場管理各細節面面俱到

但，乳牛營養師的工作可不是寫好食譜就完成了。就像現代人注重食材來源的概念一樣，林鳳營乳牛吃的日糧原料品質，都得先過營養師這一關。在選購日糧原料時，將由營養師提出需求單、要求廠商提供原料的品質檢測報告，從各種營養成份的高低是否符合需求、是否排除有害物質，都是營養師要確認的細節。光看報表還不夠，營養師還會進一步對原料做人工採樣測試，「倉儲的時間長短、環境的溫度濕度，都會影響原料品質，收到原料後我們會進行人工採樣，確定這批原料的品質和檢測報告方向一致，才符合我們的標準」。

確保乳牛吃得安全、營養，乳牛營養師會進行採樣檢測為日糧品質嚴密把關。 圖／謝慕郁 攝影

對營養師來說，即使所有事情都做對了，乳牛仍有可能說不吃就不吃，「這是所有牧場工作者最擔心的事了！」周柏文提到，所以林鳳營的乳牛營養師不會只坐在電腦前看數字寫配方，而是走進牧場裡，和獸醫、現場管理員去評估找出乳牛進食量下降的原因，「有時甚至只是因為草料距離太遠，將旁邊草料推到眼前牠就吃了！」周柏文笑笑地說，「所有細節都要精準到位」這是林鳳營照顧牛隻的用心堅持。

乳牛營養師會進入牧場觀察牛舍環境與進食狀況，確保乳牛好好吃飯。 圖／謝慕郁 攝影

從源頭用心款待養好牛，造就高品質的林鳳營鮮乳

俗諺說，You are what you eat. 這句話強調了飲食對身體的直接影響。對乳牛來說道理也是一樣，「營養師從乳牛的飲食著手，把乳牛養得健康，除非遇到特殊的個體狀況，才會需要獸醫出馬。」周柏文認為乳牛的健康指標對乳品質扮演關鍵角色，乳牛吃得好，產出的牛乳自然品質高！鮮乳的品質80%由生乳決定，林鳳營從源頭開始養好牛，牧場團隊相互協作，透過乳牛營養師對日糧的營養把關，牧場管理員和獸醫齊心照顧乳牛健康，正是如此用心養牛，才能造就高品質的林鳳營鮮乳！