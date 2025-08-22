前7個月國道16人「未繫妥安全帶喪命」 交通部高公局籲民眾注意

高公局統計，今年前7月國道已有16人未正確使用安全帶致死的交通事故，較去年增加約33%，提醒民眾若未正確繫妥安全帶，恐因強大慣性被甩出車外或向前衝撞，導致嚴重傷亡。

暑假為民眾旅遊旺季，且多為家庭出遊型態，交通部高速公路局發布新聞稿表示，由於在高速公路行車速度快，若未正確使用安全帶，一旦車輛發生碰撞時，車內人員容易被拋出車外，提醒不論駕駛、乘客都要繫安全帶，兒童也須依規定乘坐專用座椅並使用安全帶，以保安全。

高公局指出，依據道路交通管理處罰條例第31條第2項規定，汽車行駛在高速公路或快速公路，若車內人員未依規定繫安全帶，可處駕駛人新台幣3000元至6000元罰鍰。

另依同條第3項，小型車附載幼童若未依規定安置在安全椅，可處駕駛人1500元至3000元罰鍰。

根據高公局統計，今年1至7月國道已有16人未正確使用安全帶致死的交通事故，較去年同期12人、增加約33%。

高公局表示，車輛在高速行駛下發生碰撞時，車內人員若未正確繫妥安全帶，將可能因為強大慣性被甩出車外或向前衝撞，導致嚴重傷亡。

高公局呼籲，用路人上車務必繫妥安全帶，切勿貪圖方便或心存僥倖，除保障自身行車安全外，也免遭開單受罰。