前7個月國道16人「未繫妥安全帶喪命」 交通部高公局籲民眾注意

中央社／ 台北22日電
高公局統計，今年前7月國道已有16人未正確使用安全帶致死的交通事故，較去年增加約33%，提醒民眾若未正確繫妥安全帶，恐因強大慣性被甩出車外或向前衝撞，導致嚴重傷亡。美聯社
高公局統計，今年前7月國道已有16人未正確使用安全帶致死的交通事故，較去年增加約33%，提醒民眾若未正確繫妥安全帶，恐因強大慣性被甩出車外或向前衝撞，導致嚴重傷亡。美聯社

高公局統計，今年前7月國道已有16人未正確使用安全帶致死的交通事故，較去年增加約33%，提醒民眾若未正確繫妥安全帶，恐因強大慣性被甩出車外或向前衝撞，導致嚴重傷亡。

暑假為民眾旅遊旺季，且多為家庭出遊型態，交通部高速公路局發布新聞稿表示，由於在高速公路行車速度快，若未正確使用安全帶，一旦車輛發生碰撞時，車內人員容易被拋出車外，提醒不論駕駛、乘客都要繫安全帶，兒童也須依規定乘坐專用座椅並使用安全帶，以保安全。

高公局指出，依據道路交通管理處罰條例第31條第2項規定，汽車行駛在高速公路或快速公路，若車內人員未依規定繫安全帶，可處駕駛人新台幣3000元至6000元罰鍰。

另依同條第3項，小型車附載幼童若未依規定安置在安全椅，可處駕駛人1500元至3000元罰鍰。

根據高公局統計，今年1至7月國道已有16人未正確使用安全帶致死的交通事故，較去年同期12人、增加約33%。

高公局表示，車輛在高速行駛下發生碰撞時，車內人員若未正確繫妥安全帶，將可能因為強大慣性被甩出車外或向前衝撞，導致嚴重傷亡。

高公局呼籲，用路人上車務必繫妥安全帶，切勿貪圖方便或心存僥倖，除保障自身行車安全外，也免遭開單受罰。

國道 高公局 交通部 交通事故 高速公路

相關新聞

不是白飯、麵條！營養師曝5種食物「升糖最快」 控糖要避開

現代人豐衣足食，飲食也越來越精緻化，導致罹患糖尿病的人變多了，因此控制血糖就成為「必修課題」。營養師李婉萍提醒，想要控糖、維持體重的人，有5種升糖最快的食物千萬不要碰。

影／高雄地震國家級警報大響！大樓魚缸水險潑出搖晃1分鐘

中央氣象署地震速報，今天下午2時6分台南市南化區發生規模5.4地震，嘉南高屏地區國家級警報大響，高雄市區初判震度同樣達4...

不必學蔡依林9點半就寢！醫曝3時段上班族「睡眠策略」 助增工作表現

天后蔡依林日前透露自己晚上9時30分就寢，這個作息讓許多人感到不可思議，一名身心科醫師周伯翰表示，不同班別的上班族可依工作時段調整作息...

減重手術反成惡夢！醫妙手修正 4旬女不再胃出血「重拾潛水人生」

47歲張女熱愛潛水與旅遊等戶外活動，七年前接受胃繞道減重手術，體重降到55公斤，卻胃潰瘍、胃出血纏身，飽受嚴重貧血出現嚴...

吃多也不胖！ 醫推「最佳澱粉」穀物：解便秘還可防癌

日常三餐少不了澱粉，五穀雜糧更是許多人養生的首選。不過專家提醒，若要挑一種對腸道最友善的穀物，「燕麥」可說是榜上第一，除了改善腸道菌群多樣性，還能增加排便頻率、減少便秘，甚至連癌症風險都可能下降。

估320萬人受惠！成人健檢擴大免費對象 上路半年近19萬人使用

三高已非中老年人專利，國健署調查，18歲以上國人三高盛行率落在11%到27%。今年元旦起擴大免費成人健檢對象，從原先40...

