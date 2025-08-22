快訊

屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 狀元張育豪合約總值740萬

快閃來台！黃仁勳赴台積電演講 特地準備「1禮物」為張忠謀慶生

聽新聞
0:00 / 0:00

台南地震規模5.4 氣象署曝仍屬大埔地震餘震序列：活動尚未結束

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
地震示意圖。圖/AI生成
地震示意圖。圖/AI生成

台南市南化區今（22日）下午2時06分發生芮氏規模5.4的地震，震央位於台南市政府東北東方42公里處，震源深度15.1公里，屬極淺層地震。氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震仍屬「0121大埔地震」的餘震序列，這區域的餘震頻率高於一般背景值，顯示大埔地震的餘震活動尚未結束，何時平息仍需觀察。

今午這起地震發生後，中央氣象署隨即發布國家級警報，台南楠西、高雄甲仙、嘉義大埔、雲林西螺及彰化二林等地觀測到震度4級。

吳健富表示，這起地震仍屬「0121大埔地震」的餘震序列。昨天嘉義大埔才發生規模5.1地震，震央較偏北，今天則轉往南化一帶。他指出，這區域的餘震頻率高於一般背景值，顯示大埔地震的餘震活動尚未結束，何時平息仍需觀察。

吳健富進一步說明，若比照2016年美濃地震的案例，餘震持續長達半年到一年。由於今年1月的大埔地震至今已逾7個月，期間仍間歇出現規模5以上餘震，推估明年1月前仍可能有餘震發生，提醒民眾持續提高警覺。

統計顯示，自0121大埔地震以來，規模5至6的餘震已出現11起，規模4至5的餘震更達59起。吳健富提醒，後續不排除還有規模5以上的餘震發生，關鍵在於能量累積與釋放狀況，呼籲民眾保持警覺，避免因鬆懈而忽視地震風險。

地震 餘震 大埔 台南 規模

延伸閱讀

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

嘉義大埔半年多遇3次強震…今發生規模5.1地震 警：搖一下很快停止

嘉義大埔規模5.1地震 台鐵減速慢行、高鐵1車次暫停

相關新聞

台灣烤番薯！ 未來1周高溫「非常驚人」 氣象署示警內湖今恐飆38度

太平洋高壓影響，所以近期都是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態為主。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，要注意南方海面還...

注意！教師、中秋、國慶三大連假 高鐵車票都在29日開搶

今年教師節、中秋節及國慶日形成接連三週的連續疏運，台灣高鐵公司因應假期密集的旅運需求，特別規畫多項全新措施，以方便旅客用...

準「劍魚」颱風最快明天生成 氣象署曝侵台機率

目前太平洋地區有兩個熱帶性低氣壓，中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，日本九州的玲玲颱風，已於今天上午8時降為熱帶性...

影／高雄地震國家級警報大響！大樓魚缸水險潑出搖晃1分鐘

中央氣象署地震速報，今天下午2時6分台南市南化區發生規模5.4地震，嘉南高屏地區國家級警報大響，高雄市區初判震度同樣達4...

地牛又翻身！國家級警報再響起 2天連震嘉義人受驚嚇

嘉義縣大埔鄉昨天下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級。下午2時06分隔壁台南又發生地震，國家級警報再度響起，接...

台灣烤番薯！ 全台高溫炎熱 三峽38.2度、內湖38.0度

今天各地高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，新北市三峽已出現38.2度高溫，其次是台北市內湖的38.0度、新北市五股的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。