台南地震規模5.4 氣象署曝仍屬大埔地震餘震序列：活動尚未結束
台南市南化區今（22日）下午2時06分發生芮氏規模5.4的地震，震央位於台南市政府東北東方42公里處，震源深度15.1公里，屬極淺層地震。氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震仍屬「0121大埔地震」的餘震序列，這區域的餘震頻率高於一般背景值，顯示大埔地震的餘震活動尚未結束，何時平息仍需觀察。
今午這起地震發生後，中央氣象署隨即發布國家級警報，台南楠西、高雄甲仙、嘉義大埔、雲林西螺及彰化二林等地觀測到震度4級。
吳健富表示，這起地震仍屬「0121大埔地震」的餘震序列。昨天嘉義大埔才發生規模5.1地震，震央較偏北，今天則轉往南化一帶。他指出，這區域的餘震頻率高於一般背景值，顯示大埔地震的餘震活動尚未結束，何時平息仍需觀察。
吳健富進一步說明，若比照2016年美濃地震的案例，餘震持續長達半年到一年。由於今年1月的大埔地震至今已逾7個月，期間仍間歇出現規模5以上餘震，推估明年1月前仍可能有餘震發生，提醒民眾持續提高警覺。
統計顯示，自0121大埔地震以來，規模5至6的餘震已出現11起，規模4至5的餘震更達59起。吳健富提醒，後續不排除還有規模5以上的餘震發生，關鍵在於能量累積與釋放狀況，呼籲民眾保持警覺，避免因鬆懈而忽視地震風險。
