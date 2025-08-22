年過50歲就五十肩？右手舉不起來竟是良性脂肪瘤壓迫神經

彰化縣54歲陳姓婦人兩年前右肩痠痛，直覺罹患五十肩，看遍中醫、西醫都沒改善，甚至痛到無法高舉右手，1個月前摸到右肩下方凸起，就醫後確診脂肪瘤，經手術切除，意外發現五十肩不藥而癒。

陳婦告訴醫護，她在醫界服務，常聽到病患聊年過50歲得到五十肩，因此4年多前她年屆五十感覺右肩痠疼、右手舉不高，直覺是五十肩，先找中醫、復健科診治，持續治療但沒改善，還嚴重到手舉不起來，她把彈簧床壂換成乳膠床壂，病情還是一樣；約一個月前她摸到右肩下方有一顆凸起，面積約2平方公分，用手推擠會在皮下滑動，她懷疑這顆「東西」或許引起右肩痠疼。

陳婦到員榮醫療體系員榮醫院整型外科求診，主任陳宏銘先做觸診再詢問病史，初步判是脂肪瘤，當下手術切除，約20分鐘完成，10天後拆線。陳婦術後告訴醫護，切除脂肪瘤就右肩不痠痛，太神奇了。

陳宏銘今表示，事後病理切片證實是脂肪瘤，脂肪瘤大部分是良性的，通常不需手術，但長在臉部造成日常生活或社交的困擾就建議切除，又例如影響身體功能，像陳婦的脂肪瘤壓迫神經也要切除，此外，若長得越來越大且增長快速，面積大於2平方公分，就有可能是惡性腫瘤，最好切除並送病理檢驗確認結果。