地牛又翻身！國家級警報再響起 2天連震嘉義人受驚嚇

嘉義縣大埔鄉昨天下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級。下午2時06分隔壁台南又發生地震，國家級警報再度響起，接連2天下午連2震，嘉縣市消防局未接獲災情通報。

氣象署說，下午2時06分震央在台南市南化區，芮氏規模5.4，嘉市3級，嘉縣4級，民眾受驚嚇，還好只搖一下，希望只是能量釋放。

嘉義大埔昨天下午4時37分發生規模5.1地震，中央氣象署針對雲林、嘉義縣市、台南發布國家級警告，氣象署地震測報中心技正邱俊達說，本起地震屬0121嘉義大埔規模6.4強震的餘震，目前觀察0121大埔地震仍處於活躍期，呼籲民眾近期需持續留意最大規模5的地震發生。

邱俊達指出，昨天嘉義大埔發生規模5.1地震，屬0121嘉義大埔規模6.4強震的餘震，主要影響西南部地區，最大震度4級，但搖晃時間最多4秒。地震發生後8秒，氣象署就針對4縣市，包含雲林、嘉縣、嘉市、台南發布國家級警報。分析0121嘉義大埔地震周遭15公里、規模3以上的地震數量，認為該地震活動仍持續，呼籲民眾多留意。