俄烏和談僵局推升油價 下週汽油可能漲1角
美國商用原油庫存下降，加上俄烏和平談判陷入僵局，推升國際油價。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估25日凌晨零時起，汽油每公升不調整或調漲新台幣0.1元，柴油調漲0.3到0.4元。
若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元或27.3元、95無鉛汽油每公升28.7元或28.8元、98無鉛汽油每公升30.7元或30.8元、超級柴油每公升26.1元或26.2元。
中油累算至8月21日的調價指標7D3B週均價為68.25美元，較上週（67.90美元）上漲0.35美元。本週新台幣兌美元匯率為30.247元，較上週29.980元貶值0.267元。
依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.4元，柴油調漲0.3元。
不過，中油啟動平穩措施後，預估下週汽油不調整或調漲0.1元、柴油調漲0.3到0.4元。台灣中油將於24日中午12時正式公布實際調整金額。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言