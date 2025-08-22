不是白飯、麵條！營養師曝5種食物「升糖最快」 控糖要避開
現代人豐衣足食，飲食也越來越精緻化，導致罹患糖尿病的人變多了，因此控制血糖就成為「必修課題」。營養師李婉萍提醒，想要控糖、維持體重的人，有5種升糖最快的食物千萬不要碰。
一般人以為白飯、麵條是精緻澱粉，因此升糖最快，但營養師李婉萍在臉書分享影片表示，其實升糖最快的不是這兩種，而是以下這5種常見的食物：
白吐司
看起來清淡無害，其實是精緻澱粉的代表，很多人甚至會抹上糖分超高的果醬，吃完後升糖超快。
早餐麥片
麥片聽起來好像很安心，但其實裡頭添加了許多糖分，仔細看就可以發現是糖分的「大地雷」。
水果乾
不少人以為是健康的小點心，但真相卻是「超濃縮的果糖」，一小把熱量就破百大卡，比新鮮水果升糖更快。
水果優格飲
看起來清爽又解膩，容易讓人誤以為很健康，但其含糖量竟然比可樂還要高，一瓶喝下去，血糖立刻破表。
剉冰
一到夏天，許多人都會吃冰消暑，但剉冰其實就是糖水加上澱粉的「大魔王」。李婉萍建議在吃剉冰前，配料最好選愛玉、仙草就好，來降低碳水的攝取量。
李婉萍營養師建議想要穩血糖、控制體重的人，這5種升糖最快的食物千萬要避開。
貼文引起網友討論，「也有很多提倡調整飲食順序可以穩定血糖，肉類先吃再吃蔬菜，後吃澱粉類」、「建議原料是以小麥粉做的真全麥無加糖麵包，但不太好吃就是了」、「還好這些我都不喜歡吃」、「減脂真的不是這麼簡單的事」、「影片說的是盒裝調味早餐麥片，不是麥片」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言