不是白飯、麵條！營養師曝5種食物「升糖最快」 控糖要避開

聯合新聞網／ 綜合報導
糖尿病、肥胖已成為現代人文明病，因此李婉萍營養師提醒，想要控制血糖、維持體重的人，有5種食物千萬不要碰。 示意圖／ingimage
現代人豐衣足食，飲食也越來越精緻化，導致罹患糖尿病的人變多了，因此控制血糖就成為「必修課題」。營養師李婉萍提醒，想要控糖、維持體重的人，有5種升糖最快的食物千萬不要碰。

一般人以為白飯、麵條是精緻澱粉，因此升糖最快，但營養師李婉萍在臉書分享影片表示，其實升糖最快的不是這兩種，而是以下這5種常見的食物：

吐司

看起來清淡無害，其實是精緻澱粉的代表，很多人甚至會抹上糖分超高的果醬，吃完後升糖超快。

早餐麥片

麥片聽起來好像很安心，但其實裡頭添加了許多糖分，仔細看就可以發現是糖分的「大地雷」。

水果乾

不少人以為是健康的小點心，但真相卻是「超濃縮的果糖」，一小把熱量就破百大卡，比新鮮水果升糖更快。

水果優格飲

看起來清爽又解膩，容易讓人誤以為很健康，但其含糖量竟然比可樂還要高，一瓶喝下去，血糖立刻破表。

剉冰

一到夏天，許多人都會吃冰消暑，但剉冰其實就是糖水加上澱粉的「大魔王」。李婉萍建議在吃剉冰前，配料最好選愛玉、仙草就好，來降低碳水的攝取量。

李婉萍營養師建議想要穩血糖、控制體重的人，這5種升糖最快的食物千萬要避開。

貼文引起網友討論，「也有很多提倡調整飲食順序可以穩定血糖，肉類先吃再吃蔬菜，後吃澱粉類」、「建議原料是以小麥粉做的真全麥無加糖麵包，但不太好吃就是了」、「還好這些我都不喜歡吃」、「減脂真的不是這麼簡單的事」、「影片說的是盒裝調味早餐麥片，不是麥片」。

