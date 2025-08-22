台灣烤番薯！ 全台高溫炎熱 三峽38.2度、內湖38.0度

今天各地高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，新北市三峽已出現38.2度高溫，其次是台北市內湖的38.0度、新北市五股的37.9度。

太平洋高壓影響，所以近期都是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態為主。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，全台相當炎熱，西半部地區來到34至36度高溫，雙北、台中以南以及近山區更熱，今天大台北，尤其台北市內湖有37、38度高溫，新北市也有連續36度高溫的情況，台南也有36度；東半部雖然31至34度，但感受上也是偏悶熱。