高鐵新制「寧靜車廂」9月22日上路 立委響應提三訴求

立委邱志偉22日偕同多位中南部立委，響應高鐵「寧靜車廂」新制並召開記者會，提出「手機全程靜音模式、不在車廂內講電話、車廂內交談輕聲細語」三訴求，以身作則共同落實新秩序，推廣安靜、有序、舒適的公共運輸文化。

為改善大眾運輸車廂內長期存在的「大聲聊天、擴音講電話、播放影音、3C產品提示音、遊戲音效」等噪音狀況，以打造安靜、有品質的公共運輸環境，台灣高鐵公司響應邱志偉日前記者會訴求，將於9月22日正式實施「寧靜車廂」措施。

邱志偉指出，中南部立委經常必須透過高鐵往返通勤，每天花費至少2到3小時在車上，為了即時服務民眾，往往需要透過電話交辦案件，正因如此更應率先遵守規範，為社會做出典範。

邱志偉表示，自2015年起持續透過質詢、函詢、記者會等方式，共超過12次關切車廂噪音問題，並要求交通部參考日本新幹線作法，研議推動寧靜車廂相關規範，2020年疫情期間，為了確實推廣防疫政策，也不斷強調降低通話與喧嘩聲的重要性，但多是流於宣導，而無進一步規範。

邱志偉曾於今年8月8日召開「車廂噪音零容忍 打造寧靜新秩序」記者會，明確提出《鐵路法》與《大眾捷運法》修法，要求將車廂噪音行為納入規範，授權乘務人員採取必要處置並設立罰則，讓制度執行更具實效。

邱志偉說，目前國際案例已充分顯示車廂安寧是進步社會的基本共識。英國正在推動修法，禁止乘客在大眾運輸上大聲播放影音，違者最高可罰1千英鎊；新加坡長期推動「Keep volume low」政策，主管機關更實際開罰最高500新幣；日本則透過倡導「Manner Mode」模式，全面禁止車廂內通話，並提醒避免螢幕光線影響他人，這些做法皆值得台灣借鏡。

邱志偉強調「安靜不是強制沉默，而是彼此尊重。」，台灣在硬體建設已與國際接軌，但在車廂安寧制度與文化養成仍有落差。列車人員缺乏法源支撐，往往陷入兩難，既難有效制止噪音干擾，又必須承受乘客不滿。

他期盼，未來除了高鐵率先實施寧靜車廂，也期盼能將「寧靜車廂」經驗擴展至台鐵，逐步建立全國一致的公共運輸秩序。

許智傑表示，高鐵這項措施是台灣乘車文化跨時代的一步，參考多家外籍航空設立寧靜專區，台灣航空公司也應該評估設立寧靜專區，在長程航線、紅眼班機上，評估導入「寧靜空間」概念，讓有需求的乘客可加價選擇，提升整體服務多元性。

許智傑說，他也會繼續質詢交通部與民航局與業者合作，推動評估與試辦，讓台灣在硬體升級之外，軟體服務也能持續創新，與國際接軌。

林俊憲表示，隨著高鐵旅客量增加，車廂內大聲通話、外放影音與遊戲聲效等「數位噪音」問題日益嚴重，這些隱形干擾雖不見於眼，卻如同新型垃圾，嚴重影響公共運輸品質。他強調，正如「車廂禁菸」已成共識，「車廂寧靜」也應成為全民共同遵守的基本禮儀。

林俊憲提出三項自律原則：手機全程靜音、不在車廂講電話、交談輕聲細語，並承諾將以身作則，帶頭維護公共空間安寧。他指出，寧靜車廂不是限制自由，而是展現社會高度自律與文明素養，唯有全民共同落實，才能讓台灣公共運輸更舒適、更具進步國家風範。

徐富癸指出，台鐵推出的簡訊服務中，2024年車上乘客反映事情的分類事項，車廂安寧高達2.1萬次，占全年簡訊通報量48.2%。2025年車廂安寧與溫度調整仍然占了24%，有將近2.8萬則簡訊在反映安寧相關問題。這也代表乘客對於車廂的內安寧問題是逐漸難以忍受的，由高鐵先行推出寧靜車廂的服務很好，也可以讓台鐵盡快跟進。

徐富癸提及，台灣過去有做過相關的問卷調查，發現寧靜車廂可以提升整體服務品質，並且提升顧客滿意度。甚至發現受訪者最高願意額外付出8%的價格來搭乘寧靜車廂，一年可以為台灣高鐵額外帶來上億元之收益。

徐富癸直言，雖然不希望高鐵漲價，但當高鐵逐步穩健地在台灣運營，就要開始有哪些地方可以做得更好，甚至讓國外的旅客能夠看見台灣人的乘車高品質。

郭國文表示，這項政策推出後，許多民眾都跟他分享在高鐵被電話聲打擾的經驗，很高興看到透過高鐵政策推廣，可以避免類似情況再度發生，自己也會以身作則，讓高鐵乘客有更好體驗。

邱志偉指出，這次高鐵將相關車廂噪音行為，明文納入運送契約，列車長與服勤員在進行勸導時便能有所依循且更具嚇阻力。公共運輸是每天數百萬人使用的共享空間，車廂安寧不僅影響乘客休息與舒適，更攸關台灣公共秩序與國際形象。

邱志偉呼籲全民共同配合，從高鐵開始，逐步將「寧靜」文化擴展到所有大眾運輸工具，讓台灣的公共運輸不僅展現效率，更以友善、守序與禮貌的乘車文化立足國際。