RSV 每年害2300名嬰兒住院 醫界疾呼優先公費補助

嬰幼兒呼吸道融合病毒（RSV）疫情逐漸升溫，兒科專家提醒，RSV並非「小感冒」，一旦惡化恐引發重症，甚至需要入住加護病房。醫界呼籲台灣應加速推動嬰兒免疫與防治策略，與國際做法接軌。

由台灣疫苗推動協會（TIVS）主辦、資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）協辦的「嬰兒RSV免疫防治策略」專家閉門會議日前在台北舉行。

與會學者指出，RSV具高度傳染力，嬰幼兒感染後常見流鼻水、咳嗽、發燒，若病情惡化，可能出現喘鳴、呼吸急促、唇舌發紫，甚至進展為細支氣管炎或肺炎，情況嚴重需送進加護病房。馬偕兒童醫院醫務部部長紀鑫強調，臨床變化可能快速且危險，家長必須及早就醫。

根據林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成分享，2019年全球約3,300萬名5歲以下孩童因RSV引發下呼吸道感染，其中360萬人住院、逾10萬人死亡；台灣每年也有約2,300名一歲以下嬰兒因此住院。早產兒、慢性肺病、先天性心臟病與免疫不全嬰幼兒是高風險族群，若發展為重症更有致命危險。

黃玉成說，防治方式包括嬰兒接種單株抗體，或透過孕婦接種疫苗將抗體傳給胎兒。其中長效型單株抗體適用所有嬰兒，已在國際間普遍推行。

台中榮總兒童感染科主任陳伯彥指出，後疫情時期，RSV在月子中心、托嬰機構與幼兒園頻繁出現群聚，社區傳播活躍。嬰幼兒母體抗體快速下降，加上托育場域環境難以徹底消毒，讓病毒容易散播。他呼籲應加強月子中心及托育機構的感染管制，改善通風、加強清潔消毒，並建議父母考慮讓嬰兒接種長效型單株抗體，以降低群聚感染風險。

台大公衛學院教授陳秀熙則指出，長效型單株抗體具成本效益，建議台灣可先從早產及弱勢族群分階段納入公費，兼顧公平與經濟效益，逐步邁向全嬰兒公費補助。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎補充，世界衛生組織（WHO）已建議嬰兒採取RSV免疫接種策略，包括長效單株抗體與孕婦疫苗，目前已有29個地區推行全嬰兒接種。值得注意的是，不僅是高收入國家，部分中低收入國家也全面提供公費給付。

李秉穎強調，雖然台灣尚未納入公費，但長效型單株抗體已獲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）推薦，其效益應被重視。他呼籲政府應透過政策倡議、地方補助與企業資源支持，加強媒體宣導，提升施打率，共同守護新生兒健康。