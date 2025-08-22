振興成立創新醫療中心 引進機械手臂等 魏崢：醫療要大膽也要周全

達文西手術問世讓患者享受疼痛少、復原快，但卻有隱含併發症、後遺症等隱憂。振興醫院院長魏崢引述胡適名言，面對新治療科技應該要秉持「大膽假設、小心求證」，特別是心臟外科應該審慎評估使用時機，現在發展成熟，振興醫院將積極推動並成立「創新醫療中心」，也感謝旺旺集團捐贈最新設備。

截至2024年底，全球已累積近1700萬例達文西手術，每年持續快速成長，顯示其安全性與信任度已獲國際肯定，然而患者雖享受疼痛少、復原快，但卻仍有隱憂是切口疤痕有多處。隨著科技發展，現在已經「單孔」達文西機械手臂問世，透過單一通道就可完成手術，因此手術僅有1個小切口，傷口幾乎隱藏在肚臍中。

魏崢指出，某次碰面，蔡衍明幾乎沒有猶豫，就答應捐贈達文西單孔手術系統，對私人醫院而言，十分仰賴企業幫忙，特別是捐贈貴重儀器。副院長林華卿也說，單孔系統不僅能提升切口美觀性，術後傷口小、復原快，大幅縮短住院天數，減輕醫護照護壓力，整體醫療品質獲得顯著提升。

振興醫院原先達文西手術應用在婦產科、泌尿外科、大腸直腸外科、胸腔外科、一般外科、耳鼻喉科等科別。魏崢透露其考量，因為先前微創手術仍存在高風險，罹癌者可能預期還可以存活2、3年，卻因為接受癌症精準治療，其他身體器官承受不住，反而因為心臟衰竭、心肌炎過世，身為心臟科為主力的醫院必須用「大膽假設、小心求證」的態度審慎面對。

魏崢強調，並非自己太保守，他自己時常提醒外科醫師，「一定要大膽，否則怎麼救患者性命」，但是大膽的同時必須要有妥善規劃，因應可能後果。目前觀察相關技術成熟，因此醫院成立「創新醫療中心」，其中更包括腫瘤心臟學科、經導管瓣膜手術、微創治療，以及癌症細胞治療與免疫治療等，透過完成的計畫、整合治療，才是積極負責的處理態度。