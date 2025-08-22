偏頭痛不是只靠藥物 每月痛超過4天應就醫、預防性投藥

現年40歲的小貞，是金融業主管，平常總是股市操盤第一線，白天看台股、晚上追美股，生活作息混亂，加上壓力沉重，她變成靠止痛藥過日子，直到頭痛頻率變高，吃藥也無法壓制，甚至得請假休息，她才決定就醫。就診才發現，小貞從學生時代就頭痛不斷，長年自行吞藥，結果拖出「慢性偏頭痛」，治療難度也更高。

根據台灣年輕病友協會2024年調查，近七成頭痛患者每月平均請病假三天，即使勉強上班，也容易注意力不集中、影響工作表現。林口長庚紀念醫院副教授、腦中風病房主任張庭瑜指出，偏頭痛盛行率高峰落在20至60歲，正好是青壯年工作年齡層；典型症狀包括怕光怕吵、噁心、嘔吐等，常常一痛就是數小時，嚴重影響職場表現與人際互動。若是會有視覺有莫名光影、聞到味道等，預兆型偏頭痛，合併有抽煙、或是長期服用口服避孕藥等相關因子，則日後中風機率會略為增加。

台灣頭痛學會理事長、光田綜合醫院神經醫學部部長楊鈞百說，每月偏頭痛發作頻率超過4天，或頭痛明顯影響生活及日常活動、急性治療藥物療效不佳時，建議就醫並使用預防性藥物減少發作。張庭瑜補充，偶發性頭痛或感冒發燒服止痛藥並非問題，但若發作頻率愈來愈高，就需警覺可能已經偏頭痛慢性化。

根據台灣頭痛學會建議，預防性治療必需連續使用6至12個月，才會發揮穩定大腦的功能，減少偏頭痛發作，待頭痛頻率愈來愈少，可以遵從醫囑逐步減藥、甚至停藥。然而，此過程中若貿然自行中斷治療，則可能症狀加劇。

藥物種類上則分為傳統口服預防用藥、肉毒桿菌素注射、針劑或口服的抗CGRP藥物等類型。張庭瑜說，傳統口服藥物，如乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥、抗憂鬱劑等，但常見嗜睡、體重增加等副作用。肉毒桿菌素注射，每次效果可維持三個月，以及抗CGRP藥物的注射型單株抗體都屬於健保有條件給付。另，抗CGRP的短效口服藥屬於自費，適合備孕女性，半衰期短。

除了藥物，生活調整也很重要。張庭瑜說，規律睡眠、適度運動，如瑜珈、太極、有氧運動等有助減少發作；同時建議患者記錄「頭痛日記」，追蹤發作頻率與可能誘因，例如紅酒、起司、巧克力是容易誘發食物，其他如壓力、氣候變化、女性生理週期等也是常見原因。