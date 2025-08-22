快訊

內閣人事調整！張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫可望接任經長

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

豬隻死亡保險新制11/1上路 保費不漲保障更多

中央社／ 台北22日電

農業部今天宣布，11月1日起，推動新制豬隻死亡保險制度，將運輸死亡保險由自願性投保，納入現行豬隻死亡保險保單，保費不變但保障更多。

農業部發布新聞稿表示，11月將上路的豬隻死亡保險新制，養豬農民僅需支付豬隻死亡保險的保費，保險範圍即可涵蓋豬隻於場內及運輸至肉品市場拍賣前或直接供應運抵屠宰場因故死亡的風險。

農業部指出，新制保費與理賠金額，以及政府的補助，均維持不變，飼養豬隻500頭以下的保費由政府全額補助，501頭以上補助5至8成，同時豬隻死亡理賠金額也維持50公斤以上每頭理賠新台幣1800元，40至50公斤每頭理賠750元，農民可於9月起向基層農會投保新制保單。

農業部自民國110年5月1日起，推動豬隻死亡保險全面納保，並提高保費補助與理賠額度，鼓勵豬農妥善處理斃死豬隻，提升國產豬肉消費信心。

農業部表示，因豬隻死亡保險（強制型）及運輸死亡保險（自願型）兩者的保期、理賠金額及保單受理單位與程序有所不同，且考量運輸死亡保險投保覆蓋率相對不高，為簡化保險作業程序，擴大保險理賠範圍，規劃兩項保險整併，精進豬隻死亡保險制度。

農業部指出，新制豬隻死亡保險制度將運輸死亡保險納入強制豬隻死亡保險的範疇，即豬隻自畜牧場內運輸至肉品市場拍賣或直接供應運抵屠宰場，在豬隻所有權移轉前如因故死亡，均屬死亡理賠範圍。

