來花50元遊地獄？彰化南天宮鬼月人氣夯 體弱、犯太歲者慎行

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市南天宮十八層地獄的酷刑，牛頭馬面及陰風慘慘氛圍，是很多人孩提時的恐怖回憶。記者劉明岩／攝影
彰化市南天宮十八層地獄的酷刑，牛頭馬面及陰風慘慘氛圍，是很多人孩提時的恐怖回憶。記者劉明岩／攝影

明天農曆7月1日零時開「鬼門」，民間習俗忌諱多，但彰化南天宮只要花50元就可逛「十八層地獄」，反而吸引許多年輕人前往探險。但民俗專家廖大乙提醒，體弱多病、諸事不順者及今年犯太歲者的蛇、豬、猴、虎四生肖，應該避免前往，「不要不信邪」。

廖大乙說，南天宮「十八層地獄」有勸世及端正社會風氣的意義，值得鼓勵家長帶孩子前往體驗，不過，鬼月要尊重好兄弟，仍要注意忌諱避免前往，另包括殯儀館、醫院、海邊等地方，如果體弱多病、犯太歲、失業者等運差者，最好不要去，此外「鬼月」的晚上，神明是放假的，也最好不要出門，否則就要戴帽子，保護天靈蓋。

位在八卦山麓的彰化南天宮，建於1971年，供有齊天大聖、東嶽大帝等神佛，卻以布置有十八層地獄聞名，以電動方式呈現鬼哭神號、接受酷刑悽厲聲景象，並搭配聲光效果，大熱天還是會讓人有一絲涼意。彰化人很多在孩提時，只要不乖就會被帶去看十八層地獄，對於牛頭馬面及陰風慘慘氛圍，留下恐怖陰影。

南天宮十八層地獄布置在四個樓層，一進去先要過奈何橋，一不留神，就會被機關嚇一跳，還以為橋塌了，隨後映入眼簾的是十殿閻王對下十八層地獄者的酷刑。在牛鬼馬面押解下，從拔舌地獄開始，到剪刀、鐵樹、孽鏡、蒸籠、石壓等地獄，逐一開展。

犯了貪官汙吏之罪，被大石杖斃，還有被開膛剖肚，甚至上刀山、下油鍋，尤其在十八層刀鋸地獄，看到身體兩邊被用刀鋸，身體剝離景象，吱吱的鋸物聲，搭著「來了」、「來了」， 夾著老舊機器怪怪運轉聲，很多人都說，有被「嚇到了」。

南天宮廟事人員說，鬼月雖然忌諱多，但南天宮遊客反而比平時多，很多家長帶著孩子來看「十八層地獄」，嚇嚇孩子要學乖，也有很多年輕人還會專程結伴體驗十八層地獄的恐怖氛圍，雖然南天宮十八層地獄機器老舊而單調，花50元逛十八層地獄，還可以參拜添油香保平安，其實很划算。

彰化南天宮地址： 500彰化縣彰化市公園路一段187巷12號

營業時間：上午8時到下午6時30分。

電話：（04）722-2587。

彰化市南天宮打造十八層地獄場景，各式地獄眾生像透過電動方式，帶著鬼哭神號的悽厲聲，聲光效果十足，在鬼月反而比平時更多遊客。報系資料照片／黃仲裕攝影
彰化市南天宮打造十八層地獄場景，各式地獄眾生像透過電動方式，帶著鬼哭神號的悽厲聲，聲光效果十足，在鬼月反而比平時更多遊客。報系資料照片／黃仲裕攝影
彰化市南天宮打造十八層地獄場景，各式地獄眾生像透過電動方式，帶著鬼哭神號的悽厲聲，聲光效果十足，在鬼月反而比平時更多遊客。報系資料照片／黃仲裕攝影
彰化市南天宮打造十八層地獄場景，各式地獄眾生像透過電動方式，帶著鬼哭神號的悽厲聲，聲光效果十足，在鬼月反而比平時更多遊客。報系資料照片／黃仲裕攝影
彰化市南天宮十八層地獄的酷刑，牛頭馬面及陰風慘慘氛圍，是很多彰化人孩提時的恐怖回憶。記者劉明岩／攝影
彰化市南天宮十八層地獄的酷刑，牛頭馬面及陰風慘慘氛圍，是很多彰化人孩提時的恐怖回憶。記者劉明岩／攝影
位在八卦山麓的彰化南天宮，布置有十八層地獄的彰化市南天宮，以電動方式呈現鬼哭神號、接受酷刑悽厲聲景象，並搭配聲光效果，大熱天還是會讓人有一絲涼意。。記者劉明岩／攝影
位在八卦山麓的彰化南天宮，布置有十八層地獄的彰化市南天宮，以電動方式呈現鬼哭神號、接受酷刑悽厲聲景象，並搭配聲光效果，大熱天還是會讓人有一絲涼意。。記者劉明岩／攝影
彰化市南天宮十八層地獄的酷刑，牛頭馬面及陰風慘慘氛圍，是很多彰化人孩提時的恐怖回憶。記者劉明岩／攝影
彰化市南天宮十八層地獄的酷刑，牛頭馬面及陰風慘慘氛圍，是很多彰化人孩提時的恐怖回憶。記者劉明岩／攝影

