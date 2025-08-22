不必學蔡依林9點半就寢！醫曝3時段上班族「睡眠策略」 助增工作表現
天后蔡依林日前透露自己晚上9時30分就寢，這個作息讓許多人感到不可思議，一名身心科醫師周伯翰表示，不同班別的上班族可依工作時段調整作息，以利提升注意力及工作表現。
周伯翰在臉書指出，蔡依林的早睡習慣，讓他想起曾在哈佛大學上課時聽到的講座內容，主題是「如何增加工作的注意力與表現」。
周伯翰建議，民眾如果工作時間為上午8時至下午5時，可嘗試晚上9時上床睡覺，且白天盡量多曬太陽，尤其是在通勤時；上小夜班的民眾，如果工作時間為下午4時至午夜12時，周伯翰則建議凌晨1時上床睡覺，睡到隔天早上10時，且每天晚上9點前盡量曬太陽；至於上大夜班的民眾，周伯翰指出最佳作息是早上9時睡到下午3時，睡眠時應使用眼罩、耳塞並保持房間全暗，上班前可小睡不超過30分鐘。
若有需要咖啡提神，建議的飲用時間，早班為早上7時到中午12時之間，小夜班於中午12時到傍晚7時間，而大夜班建議在晚上9時到凌晨3時間補充，最多可每2小時喝一杯咖啡，每次補充約60mg的咖啡因。
