快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

不必學蔡依林9點半就寢！醫曝3時段上班族「睡眠策略」 助增工作表現

聯合新聞網／ 綜合報導
身心科醫師周伯翰表示，不同班別的上班族可依工作時段調整作息，以利提升注意力及工作表現。示意圖/ingimage
身心科醫師周伯翰表示，不同班別的上班族可依工作時段調整作息，以利提升注意力及工作表現。示意圖/ingimage

天后蔡依林日前透露自己晚上9時30分就寢，這個作息讓許多人感到不可思議，一名身心科醫師周伯翰表示，不同班別的上班族可依工作時段調整作息，以利提升注意力及工作表現。

周伯翰在臉書指出，蔡依林的早睡習慣，讓他想起曾在哈佛大學上課時聽到的講座內容，主題是「如何增加工作的注意力與表現」。

周伯翰建議，民眾如果工作時間為上午8時至下午5時，可嘗試晚上9時上床睡覺，且白天盡量多曬太陽，尤其是在通勤時；上小夜班的民眾，如果工作時間為下午4時至午夜12時，周伯翰則建議凌晨1時上床睡覺，睡到隔天早上10時，且每天晚上9點前盡量曬太陽；至於上大夜班的民眾，周伯翰指出最佳作息是早上9時睡到下午3時，睡眠時應使用眼罩、耳塞並保持房間全暗，上班前可小睡不超過30分鐘。

若有需要咖啡提神，建議的飲用時間，早班為早上7時到中午12時之間，小夜班於中午12時到傍晚7時間，而大夜班建議在晚上9時到凌晨3時間補充，最多可每2小時喝一杯咖啡，每次補充約60mg的咖啡因。

醫師 睡眠 咖啡 蔡依林

延伸閱讀

像抽到上上籤！她做1爽缺月薪32K「不加班、同事人超好」卻喊想走

今晚鬼門開！3星座「天生不怕鬼」他遇超自然現象膽大衝第一

相關新聞

台灣烤番薯！ 未來1周高溫「非常驚人」 氣象署示警內湖今恐飆38度

太平洋高壓影響，所以近期都是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態為主。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，要注意南方海面還...

注意！教師、中秋、國慶三大連假 高鐵車票都在29日開搶

今年教師節、中秋節及國慶日形成接連三週的連續疏運，台灣高鐵公司因應假期密集的旅運需求，特別規畫多項全新措施，以方便旅客用...

準「劍魚」颱風最快明天生成 氣象署曝侵台機率

目前太平洋地區有兩個熱帶性低氣壓，中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，日本九州的玲玲颱風，已於今天上午8時降為熱帶性...

影／高雄地震國家級警報大響！大樓魚缸水險潑出搖晃1分鐘

中央氣象署地震速報，今天下午2時6分台南市南化區發生規模5.4地震，嘉南高屏地區國家級警報大響，高雄市區初判震度同樣達4...

地牛又翻身！國家級警報再響起 2天連震嘉義人受驚嚇

嘉義縣大埔鄉昨天下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級。下午2時06分隔壁台南又發生地震，國家級警報再度響起，接...

台灣烤番薯！ 全台高溫炎熱 三峽38.2度、內湖38.0度

今天各地高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，新北市三峽已出現38.2度高溫，其次是台北市內湖的38.0度、新北市五股的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。