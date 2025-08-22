電腦斷層掃、磁振造影打對比劑傷身？部桃放射師解惑

衛福部桃園醫院表示，不少人聽到要做電腦斷層（CT）或磁振造影（MRI）檢查，需要打對比劑，總會有些不安，不知道對身體不好。醫事放射師劉邦杰說明，對比劑是一種用來增強醫學影像清晰度的輔助藥物，就像替身體內部「打燈」一樣，幫助醫師更清楚辨識血管、器官與病灶的位置與形態，對於發現腫瘤、血管阻塞、發炎等問題非常有幫助。

劉邦杰指出，常見的對比劑分兩類，電腦斷層檢查通常使用含碘對比劑，而磁振造影多使用含釓對比劑，為了讓檢查順利，受檢者在檢查前應配合禁食4至6小時，並主動告知醫護人員目前正在服用的藥物，尤其是糖尿病用藥如葡萄糖胺類藥物；此外，有過敏體質、氣喘病史、甲狀腺疾病、或懷孕可能者，也應事先提醒醫療團隊，以便評估對比劑使用的安全性。

劉邦杰強調，絕大多數人注射對比劑後不會有明顯不適，少數人可能出現輕微的皮膚紅疹、灼熱感或噁心，通常輕微且可自行緩解；極少數人會發生呼吸困難、血壓下降等嚴重過敏反應，但機率非常低，約為萬分之一以下，在檢查現場，都配有急救藥品與設備，確保萬一發生過敏反應時能迅速處理，保障病人安全。

部分族群如腎功能不佳或曾對對比劑有嚴重過敏反應者，檢查前會經過更詳細的風險評估，必要時也可選擇替代影像檢查方式；研究顯示使用對比劑對哺乳嬰兒並無不良影響，不過懷孕婦女需經醫師評估。