環境部成立兩周年慶 向所有環保英雄致敬
環境部今天舉行成立兩周年部慶典禮，超過50位來自全台各地的環保英雄出席，他們是榮獲環保專業獎章的學者及企業代表，也有在環保競賽中脫穎而出的社區里長、檢察官及青年學子。環境部以「環保志業，同行致遠」為主軸，將舞台主角留給這群默默耕耘的夥伴，透過他們的故事，彰顯臺灣境治理的成果，並揭示公私協力的未來方向。
環境部長彭啟明致詞時表示：「環境部成立兩年，我們最大的成就，不是頒布了多少法規，而是看見無數基層同仁與環境夥伴默默付出的成果，各位才是守護家園最堅實的力量」，彭部長強調，從事環保工作不分職業、不分年齡，每一份努力都是改變的力量。環境部從早期的汙染防治，到如今的淨零轉型，未來將透過政策工具、科技導入與資源整合，成為所有環保夥伴最可靠的後盾。
今年環境部部慶以「環保志業 同行致遠」為主題，邀請歷任部長、前環保署署長、副署長、環保獎章評審委員及社會各界環保人士齊聚一堂，共同見證本屆環保獎章頒獎典禮，共有15位獲獎，也是環境部自升格以來首次辦理的環保專業獎章頒獎典禮，意義格外深遠。
今年度得獎人中，實踐類二等亞洲水泥陳志賢首席副廠長，積極推動低碳產品與綠色技術，尤其在低碳水泥產品技術創新成果豐碩，實踐類三等彰化縣大地保護協會莊居芳執行長，長期致力於環保志工服務，推動在地社區環境教育宣導工作，2位長期致力於推動環保實踐行動，表現均獲所有委員高度肯定。
