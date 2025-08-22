福容9/1插旗澎湖！全台第19家分店 開幕價每房3千有找

看好澎湖觀光發展，全台最大星級連鎖飯店集團「福容大飯店」也插旗澎湖。全連鎖第19家、福容徠旅品牌第6家的「福容徠旅澎湖」，將在9月1日開幕，即日起開放訂房。 9、10月開幕慶期間，每房含兩客早餐最低3,300元起，福容家會員再享折扣、最低每間2,904元起。

「福容徠旅澎湖」外觀形似小型郵輪，呼應福容淡水漁碼店的大郵輪造型。樓高8層， 地下1層，共有102間房。飯店距離馬公第三漁港約5分鐘車程，從機場到飯店約15分鐘，交通便利。

整棟飯店歷時3年多、耗資5億建造。空間設計擷取澎湖當地地貌特色及物產，轉化運用於材質及空間形體之中，像是大廳的色彩融合了澎湖海域藍、沙岸灰白、 玄武岩黑、夕陽黃與珊瑚紅等色調，象徵島嶼風貌與活力。入口迎賓打卡牆則以船舵、魚群、 貝殼、仙人掌花等元素，打造專屬「澎湖風情」的藝術裝置，也是旅客拍照打卡的亮點。

澎湖每年吸引上百萬名國內外旅客，夏季人潮佔全年約六成。此島春天可賞鷗、 夏天體驗石滬，到了秋冬，最宜欣賞壯麗的玄武岩地景，或探索文化聚落之美。每年9至11月推出的「秋奇岩季」，帶領遊客走訪池東、池西玄武岩地貌及網美必拍的「小池雙曲橋」、傳統閩式建築保存完整的「二崁聚落保存區」，以及被譽為「小希臘」的外垵漁港，都是秋冬必訪景點。

花火節過後，澎管處也緊接著推出「2025澎湖追風音樂燈光節」，今年邁入第九屆， 以「海島樂園」為主題，串聯音樂、燈光藝術、旅遊、優惠四大主軸，打造秋季最強觀光品牌。舞台展演活動自8月29日至9月26日連續5周晚間、於觀音亭盛大舉辦演唱會，總計邀請超過20組實力與人氣兼具的藝人輪番開唱，包括玖壹壹、ENERGY、溫嵐、TRASH、麋先生、 滅火器，以及在韓國出道的台灣男團SEVENTOEIGHT等，。

除了音樂表演，今年的燈光藝術展演「光島盛典」也全面升級，展期自8月29日至11月2日，導入光影互動科技與藝術燈飾，讓夜晚的觀音亭搖身一變為夢幻光感島嶼。

適逢「澎湖秋瘋季」10周年，澎管處特別規劃「秋瘋好禮四重送活動」，結合秋季系列活動盛事，包含「2025澎湖國際沙灘狂想曲」、「2025澎湖追風音樂燈光節」、「2025澎湖跳島自行車嘉年華」及「2025菊島澎湖跨海馬拉松」，活動期間自即起至11月2日， 攜手超過180家特約商家，整合食、宿、遊、購、行五大主題，提供總價值超過百萬元的豐富好禮抽獎。

此外，澎湖縣府也將推出「冬遊澎湖消費券」，只要是非澎湖籍旅客從2025年11 月1日至2026年1月31日，入住縣內合法旅宿至少一晚，即可領取總額500元（5張100元）的消費券，可於合作店家使用，有效期至115年2月6日。