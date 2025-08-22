劍魚颱風將生成不影響台灣 近期高溫炎熱尤其大台北

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
近期高溫炎熱，有午後雷陣雨。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
熱帶性低氣壓TD16號今天上午8時生成，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，預計持續向西往南海移動，在接近海南島時，有機會增強為今年第13號劍魚颱風，但對台灣不影響。

明天太平洋高壓邊緣及東南風環境影響，各地上午為晴時多雲天氣，天氣風險公司表示，午後雲量增多，山區局部有短暫雷陣雨，花東及恆春半島為迎風面，下半天起局部有陣雨。受東南風沉降作用影響，留意大台北局部有36度以上高溫

周日太平洋高壓邊緣及偏東風環境影響，水氣較多，天氣風險公司表示，各地上午大致為晴或多雲時晴天氣，迎風面的花東及恆春半島為多雲短暫陣雨天氣，午後東半部、西半部及山區有陣雨或雷雨，且偶有較大雨勢發機會，夜間西半部受到海陸風環流影響，局部有短暫陣雨機會。大台北地區受偏東風沉降作用較不易降雨，留意局部仍有36至38度左右高溫。

天氣風險公司表示，下周一維持偏東風環境，各地上午大致為晴或多雲時晴天氣，迎風面的花東及恆春半島為多雲短暫陣雨天氣，午後西部山區及東半部局部有陣雨或雷雨，夜間西半部受到海陸風環流影響，局部有短暫陣雨機會。大台北地區受偏東風沉降作用較不易降雨，留意局部仍有36度左右高溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

