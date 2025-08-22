台灣烤番薯！ 未來1周高溫「非常驚人」 氣象署示警內湖今恐飆38度

太平洋高壓影響，所以近期都是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態為主。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，要注意南方海面還是會有熱帶系統通過，未來1周對台灣的影響沒那麼大；另外，活躍時間點偏向8月底、9月初，有另外一波熱帶系統活躍期，屆時關注天氣預報。

官欣平表示，台灣附近雲量相對比較少，天氣晴朗穩定，午後雷陣雨區域偏向山區為主。日本九州的玲玲颱風，已於今天上午8時降為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響。

在菲律賓東邊海面、呂宋島附近，有一個低氣壓，官欣平表示，今天上午8時強度增強為熱帶性低氣壓，未來路徑朝偏西或西北西，持續朝南海方向前進，預估強度會持續增強，明天白天有機會成為輕度颱風劍魚。

官欣平表示，它預計往西邊走，偏向海南島南邊海域，最後往越南方向移動。整個期間對台灣陸地沒有影響，不過它帶動風向，整體風向偏東風、東南風的情形，未來可能為台灣帶來一部分的水氣，造成比較偏東半部偶爾有些降雨。

今天的天氣，官欣平表示，今天的午後雷陣雨範圍集中各地山區，台北還是有零星午後雷陣雨的機率，近山區平地有可能有午後雷陣雨，整體而言，比起昨天、前天雨勢有稍微緩和。晚上各地晴朗穩定，東南部、恆春半島因大環境風向偏東風的狀況，迎風面地區會有降雨。

未來1周晴朗穩定，台灣附近都是位處於太平洋高壓影響或影響的邊緣，整體風向偏東風或東南風，花東偶爾還是降雨，西半部則是晴朗穩定、有午後雷陣雨。

熱帶性低氣壓今晚通過呂宋島附近，明天進入南海，將進一步增強，帶動雲系和水氣有可能在周日比較多一點，所以周日午後雷陣雨會比較多一些。它下周一、下周二移到中南半島附近，台灣雖然吹東風，但是水氣稍微減少。

近期是否還有颱風生成？太平洋東側有個低壓帶，未來在8月底的時候，適宜熱帶系統發展的環境，所以下周四、下周五可能會生出一些低壓或雲系，進而有些發展，持續觀察。

降雨趨勢，近期仍是午後雷陣雨為主，不過周日水氣稍微多一點，西半部的降雨範圍有一點點擴大。今天、明天偏向山區和南部地區，周日擴及桃園以南、宜花山區都有午後雷陣雨的狀況。

溫度趨勢，昨天各地溫度相當高，「像是烤箱一樣」。今天還是有些類似情形，全台相當炎熱，西半部地區來到34至36度高溫，雙北、台中以南以及近山區更熱，今天大台北，尤其台北市內湖可能有37、38度高溫，新北市也有連續36度高溫的情況，台南也有36度；東半部雖然31至34度，但感受上也是偏悶熱。