10月25日光復節連假離島機票 下周一上午9時開放訂位

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今年光復節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供994架次，計8萬1228個座位數，並自8月25日下周一上午9時起開放訂位。本報資料照片
今年光復節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供994架次，計8萬1228個座位數，並自8月25日下周一上午9時起開放訂位。

今年光復節假期自10月24日（周五）至10月26日（周日）有3天連假，民航局規畫10月23日（周四）至10月27日（下周一）為航空疏運期，共計5天。

民航局說，光復節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線454架次、3萬3428個座位數；金門航線412架次、3萬9140個座位數；馬祖航線128架次、8660個座位數。上述3離島航線（不含澎湖-金門及澎湖-七美航線）共計提供994架次、8萬1228個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次光復節連假，於尖峰時段10月23日至10月25日台灣出發往離島方向，以及10月25日至10月27日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。

旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

航線 馬祖 澎湖

