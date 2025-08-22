台鐵教師節連假車票8月27日開放訂票 全線加開109班次

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司因應114年教師節連續假期疏運旅客需要，自9月26日(星期五)起至9月30日(星期二)止計5天，全線加開各級列車共計109班。

其中包含東部地區實名制列車4班、彰化-臺北-花蓮EMU3000型自強號3班、彰化-臺北-臺東EMU3000型自強號1班、臺北-高雄-臺東EMU3000型自強號3班、高雄-臺東-臺北EMU3000型自強號1班、臺東-高雄-臺中EMU3000型自強號1班、臺北-彰化EMU3000型自強號直達車2班。

另為加強疏運旅客，9月26日至9月30日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

今年教師節連續假期車票自8月27日(星期三)零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於8月28日(星期四)零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之國民訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

