高鐵8月29日開賣教師、中秋、國慶連假車票 離峰還有5折價

今年教師節、中秋節及國慶日形成接連三週的連續疏運，台灣高鐵公司因應假期密集的旅運需求，特別規畫多項全新措施，以方便旅客用最大彈性、提早規畫行程。3個疏運期間將一次開賣，自8月29日下周五凌晨零時起，旅客可一次預購9月26日至10月13日，跨越3個疏運、共計18天的車票（含10月1日及10月8日）。

其次，台灣高鐵公司說，特別在離峰時段推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠；同時，擴大早鳥座位數，總計18天提供965班早鳥優惠班次，約15萬個早鳥座位，歡迎旅客利用離峰時段，體驗更加順暢、舒適的旅運服務。

此外，台灣高鐵這次也首度將在超尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車擴大自由座車廂至9節（1至4車及8至12車），總計18天提供多達54班次（南下24班、北上30班）的9節自由座區間列車。

台灣高鐵公司預估，疏運期間的超尖峰時段包括：連假開始前一天（9月26日、10月3日、10月9日）下午至晚間；收假日（9月29日、10月6日、10月12日），及中秋、雙十連假開始首日(10月4日、10月10日）上午時段。

台灣高鐵公司特別提醒，超尖峰時段人潮眾多，敬請自由座旅客盡量避開上述時段。高鐵全線各車站也將加派人力，並在月台舉牌、引導對號座旅客優先上車，敬請自由座旅客依序排隊，並禮讓對號座旅客優先上車。

台灣高鐵公司希望透過多管齊下的措施，提升整體旅運品質，也再次提醒旅客，早鳥優惠均為對號座位，且採記名制，售票方式是優先銷售5折車票，5折售完即改售8折，以此類推，9折車票售完就會改售原價車票；要搶購「5折早早鳥」、最深優惠的旅客，務必盡早購票，才能在離峰時段享受超值、舒適的高鐵早鳥旅程。

台灣高鐵於9月26日（周五）至10月13日（周一）18天期間，總計加開236班次列車（南下115班、北上121班），提供3109班次的旅運服務。

旅客可透過網路訂票系統、高鐵合作之便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購期間所需車票。為方便旅客規畫行程。

台灣高鐵企業網站也將持續公告疏運期間對號座「熱銷車次」，建議尚未購票的旅客，可預先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位，並請於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

台灣高鐵公司於教師節、中秋節、國慶日三個疏運期間，除大幅增加適用「早鳥優惠」班次數，同時於離峰時段維持「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，更特別加碼TGo會員購買上述18天（9月26日至10月13日）期間、「早鳥優惠」及「大學生優惠」專案指定車次之對號座，完成開票且無退票紀錄，還可享回饋點數加碼50%的好康。至於「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用。