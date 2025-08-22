快訊

開學季將至學童染肺炎鏈球菌風險升 醫示警：2至7歲為高風險期

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
林口長庚醫院副院長邱政洵提醒，家長須留意肺炎鏈球菌風險，尤其「血清型3」肺炎鏈球菌，容易導致突破性感染，2至7歲幼童距公費接種疫苗已有1至5年時間，且為兒童染感肺炎鏈球菌高風險期。本報資料照片
9月開學季將至，校園群聚活動頻繁，幼兒感染呼吸道疾病風險升高。林口長庚醫院副院長邱政洵提醒，家長須留意肺炎鏈球菌風險，尤其「血清型3」肺炎鏈球菌，容易導致突破性感染，2至7歲幼童距公費接種疫苗已有1至5年時間，且為兒童染感肺炎鏈球菌高風險期，若2歲前未完成4劑疫苗接種，建議考慮自費補強。公費疫苗在1歲前兩劑間隔過長，建議追加施打避免空窗期。

邱政洵指出，COVID-19疫情後，全球醫界將流感、新冠、呼吸道融合病毒（RSV）與肺炎鏈球菌並列「F4」呼吸道病原，其中肺炎鏈球菌是唯一的細菌，也是兒童重大健康威脅之一。自2015年起，台灣將肺炎鏈球菌疫苗納入新生兒公費接種後，嬰幼兒感染數明顯下降，但5歲以下幼兒與高齡長者仍屬高風險族群，且突破疫苗保護力的比例並不低，家長不可輕忽。

一項本土研究，分析2015至2019年間18歲以下肺炎鏈球菌感染個案，發現約84%為突破性感染，其中血清型3、19A與19F排名前三。邱政洵表示，研究進一步發現，多數突破性感染發生在2至7歲學齡前兒童，比率逾八成，顯示隨著距離最後一劑公費疫苗時間拉長，抗體濃度逐漸下降，形成防護缺口。

目前常用的13價肺炎鏈球菌疫苗對多數血清型別有八至九成保護力，但對血清型3僅約3至5成。邱政洵說明，血清型3肺炎鏈球菌結構中，有如同金鐘罩保護、特別厚的「莢膜」，能有效躲避免疫攻擊，因此突破性感染比例與重症風險皆高於其他血清型，需要更高濃度抗體才能抵禦。

邱政洵表示，目前公費疫苗接種計畫，嬰兒在2個月、4個月及12至15個月各接種一劑13價肺炎鏈球菌疫苗，但1歲前兩劑間隔過長，家長可考慮在6個月時自費追加一劑13價或15價疫苗，降低空窗期風險。另，有研究顯示，2至5歲是國內幼童感染高峰期，若孩子在2歲前未完成4劑接種，應與醫師討論是否補強。

邱政洵指出，防疫不僅是個人責任，唯有足夠比例的人完成接種，才能形成群體免疫，降低社區感染風險，家長應正確認識疫苗，別因擔心副作用而不接種，建議家長開學前主動檢視孩子的接種紀錄，與兒科醫師討論是否需要接種追加劑或自費接種，及早補齊防護缺口，同時，日常仍須做好勤洗手、戴口罩與均衡營養等基本預防措施。

