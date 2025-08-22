花燈工藝保存者林健兒辭世 文化部頒贈旌揚狀
新北市傳統工藝「花燈工藝」保存者林健兒10日辭世，享壽84歲。文化部文化資產局長陳濟民21日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由林健兒女兒林佳葦代表受贈。
陳濟民表示，林健兒藝師專注大型花燈創作，對骨架結構、裱糊材料、燈光設計與色彩搭配都深入研究與創新，並將傳統民俗題材與現代美術設計手法結合，兼具藝術性與觀賞性。
陳濟民表示，林健兒長年投入花燈工藝的人才培育工作，建構完整花燈製作工序工法與教學教案，花燈技藝備受各界敬重，對台灣無形文化資產保存深具貢獻，備受各界崇敬，其辭世將留給世人無限感念。
根據文資局發布新聞稿，林健兒生於1943年，台灣師範大學美術系畢業，精通國畫、油畫、水彩、圖案設計與雕塑。1973年起任教於成功高中，期間帶領學生製作花燈及參加競賽，作品屢獲個人及團體佳績。1995年獲頒教育部教育文化獎章，2021年經新北市政府登錄認定為花燈工藝保存者。
